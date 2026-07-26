외인 타자 2명 효과 대단했는데, 이럴수가..."어깨 부상 히우라, 엔트리 제외도 생각" [광주 현장]

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 10회초 2사 2루. 구자욱의 큼지막한 타구를 잡아내며 어깨 부상을 당한 키움 히우라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "엔트리 제외도 생각하고 있다."

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키움 히어로즈에 비상등이 켜졌다. 외국인 타자 히우라의 부상이 생각보다 심각해 보이기 때문이다.

히우라는 23일 열린 삼성 라이온즈전 연장 10회초 상대 끝내기 승리를 막는 호수비를 펼쳤다. 구자욱의 잘맞은 타구를 끝까지 쫓아가 잡았는데, 포구 순간 펜스에 몸을 부딪히며 고통을 호소했다. 다음 이닝 선두 타자였는데, 상태를 살피러 나간 트레이너가 X자를 펼치며 교체 사인을 보냈다. 큰 부상이 예상됐다.

히우라의 경우 검진 결과 오른쪽 어깨 견쇄인대 미세 손상 소견을 받았다. 다행히 큰 부상은 아니라는 판단에 엔트리에서 제외하지 않았고, 상태를 보고 KIA 타이거즈와의 주말 3연전 출전 여부를 결정할 예정이었다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회말 키움 데이비슨이 투런홈런을 날렸다. 히우라와 하이파이브를 나누고 있는 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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24, 25일 경기 히우라는 쉬었다. 그리고 26일 마지막 KIA전도 선발 라인업에서 제외됐다. 경기 전 만난 설종진 감독은 "히우라는 오늘도 출전이 힘들다는 보고를 받았다"며 "내일 다시 부상 부위를 체크를 할 예정이다. 안 좋다고 하면 엔트리 제외도 생각하고 있다"고 말했다.

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키움은 에이스 알칸타라, 그리고 최강 불펜 유토가 부상으로 이탈해있는 상황이다. 두 사람 모두 큰 부상은 아니라 걱정을 덜었는데, 히우라가 엔트리에서 빠지면 전력 약화가 불가피하다. 키움은 후반기 들어 히우라-데이비슨 두 명의 외국인 타자 체제로 상승세를 타고 있었다. 중심에서 두 사람의 파괴력이 시너지 효과를 일으키며 타선이 강해져 상대팀들이 어려움을 겪었다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com