서울 폭염? → 대프리카와 비교가 되나! 박진만 삼성 감독 "대구가 훨씬 덥죠. 공기가 다른데" [잠실 현장]

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 김지찬이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 최형우가 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 서울 폭염은 대구에 비할 바가 아니라고 박진만 삼성 감독이 선을 그었다.

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박 감독은 26일 잠실 두산전을 앞두고 서울과 대구의 더위 비교를 거부했다.

기상청은 26일 오후 3시 현재 서울을 비롯한 전국 대부분 지역에 폭염특보를 발효했다.

대구가 포함된 경상권과 전남 남동부는 폭염중대경보가 내려진 상황.

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기상청 기준 서울 기온이 32도를 찍은 가운데 삼성의 안방 대구는 36.2도를 돌파했다. 분지 지형인 대구는 우리나라에서 가장 덥기로 유명하다. 대구에 아프리카를 조합해 대프리카라는 별명까지 붙을 정도다.

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대구는 다음 주 낮 최고기온 40도가 예보됐다.

이에 박 감독은 "대구가 훨씬 덥죠"라며 웃었다.

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실제로 잠실 더그아웃은 선풍기와 실외용 에어컨이 혹서기 대책의 전부다. 대구 삼성라이온즈파크에는 미스트를 뿌려 열기를 식히는 장비가 천장에 설치 돼있다.

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박 감독은 "대구는 공기가 다르다. 숨 쉴 때 확 확 들어오는 압박이 느껴진다. 그래도 우리가 거기서 지내다 보니까 어느 정도 상대 팀보다는 적응이 됐다. 그런 장점이 있지 않을까"라며 나름대로 홈 어드밴티지까지 강조했다.

그래도 과거 대구 시민구장을 쓰던 시절에 비하면 훨씬 나아졌다.

박 감독은 "그때는 인조 잔디였다. 지금은 모든 구장이 거의 천연 잔디다. 인조 잔디는 뜨거운 열이 올라온다. 야구화 스파이크가 또 쇠로 돼서 열 전달이 잘 된다. 발바닥부터 타고 올라오고 그랬다"며 과거를 추억했다.

포수가 제일 고생이다.

박 감독은 "선수들 관리를 잘해줘야 한다. 포수가 특히 장비를 다 착용하고 헬멧까지 쓰고 있어서 열이 안 빠져나간다. 체감온도가 야수들보다 최소 5도는 높을 것 같다. 그런 부분에서 포수가 가장 힘들다. 포수 운영에 있어서 그런 부분도 반영하려고 한다"고 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com