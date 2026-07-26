류현진 2이닝 강판, 무사 만루 위기에 이형범, 4회 문현빈 빼고 한지윤... 김경문이 밝힌 미스터리[대전 현장]

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 1,2루 이형범이 문보경에 1타점 2루타를 내주며 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스는 25일 대전 LG 트윈스전서 11대15로 패했다.

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류현진이 선발로 나섰지만 0-4로 끌려갔다. 2회말 대거 5점을 뽑아 5-4로 역전에 성공했지만 3회초 류현진이 조기 강판되고 박준영이 올라왔고, 4회초 무려 9점을 허용하며 5-13으로 뒤집혔다. 4회초 무사 만루의 위기에서 한화로 막 이적한 이형범이 올라왔고 결과는 밀어내기 볼넷과 적시타, 2루타 등이 이어지며 최악의 상황이 됐다.

4회말 1사 만루에서 문현빈을 빼고 한지윤을 대타로 내 문현빈이 다친 것인지 궁금증을 자아내게 했었다. 8회초 김종수가 박해민을 볼넷으로 내보내 11번째 볼넷을 기록할 땐 김경문 감독이 허탈한 듯 웃음을 보이기도했다.

전날 상황에 대한 궁금증을 김경문 감독이 직접 밝혔다.

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류현진의 2이닝 강판

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김 감독은 "(류)현진이는 더 던지겠다고는 했는데 다음을 생각했다"라고 했다. 류현진은 2이닝 동안 6안타(2홈런) 1볼넷 1탈삼진 4실점을 기록했다. 1회초 박해민에게 선제 투런포, 오스틴에게 솔로포를 맞았고, 2회초에도 박해민에게 1타점 적시타를 맞았다.

2회말 곧바로 5점을 뽑아 5-4로 역전했고, 류현진의 투구수가 46개여서 5회까지는 가능해 보였는데 3회초 박준영이 등판했다.

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김 감독은 "(류)현진이가 팔이 조금 뻐근한 상태여서 빨리 바꿔줬다. 현진이는 던질 수 있다고 했지만 올시즌 잘 던져줬다. 다음을 생각해 일찍 뺐다"라고 설명.

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이형범 무사 만루 오스틴 상대 등판

김 감독은 이형범이 왔을 때 "편한 데서 시작을 해야하지 않겠나"라며 되도록이면 여유있는 상황에서 이형범이 첫 등판하도록 할 뜻을 밝혔다. 그런데 가장 압박감이 클 상황에 이형범이 나와 모두가 놀랄 수밖에 없었다. 5-4, 1점차에서 무사 만루의 위기에 상대 타자가 홈런 1위 오스틴이었으니 말이다.

김 감독은 "나도 편한 상황에서 내고 싶었다"면서도 "지금 투수들을 봤을 때 형범이가 이 장면에서 나가는게 제일 낫지 않을까 해서 무거운 장면에 냈다. 내가 일부러 그랬겠나. (류)현진이가 일찍 내려오는 것도 생각하지 못했던 부분이고, 두번째 투수 (박)준영이도 LG전에서 첫 승을 해서 자신있게 던져주길 바랐는데 잘 안됐다"라며 어쩔 수 없는 상황에서의 등판이었음을 말했다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 한지윤이 1타점 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 김경문 감독이 경기 전 상대팀 더그아웃에 인사하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

4회말 만루 찬스 문현빈 빼고 한지윤

4회말 1사 만루에서 가장 믿을 수 있는 타자 중 하나인 문현빈 타석에 대타 한지윤이 나왔다. 이때 투수가 우강훈으로 교체됐다. 문현빈이 부상이 있는 것도 아닌데 한지윤이 나온 것은 의아한 일.

김 감독은 "점수차가 나서 일찍 주전들을 빼주려고 했다"면서 "만루 찬스에서 한지윤으로 바꾼게 아니라 원래 한지윤으로 바꾼다고 미리 말해놓은 상황에서 만루가 된 것"이라고 했다.

한지윤이 오히려 좋은 타격으로 한화의 추격을 이끌었다. 한지윤은 2S의 불리한 카운트에서 3구째 128㎞ 바깥쪽 낮은 커브를 받아쳐 2타점 좌전안타를 쳤다. 한지윤은 7회말에도 2타점 안타를 쳐 혼자 4타점을 올렸다. 김 감독은 "불리한 카운트에서도 치는 것을 보면 타격에 소질이 있다"라며 한지윤을 칭찬했다. 주전들을 조금은 이른 타이밍에 뺀 이유는 체력을 위해서. 4회에 이미 경기가 2시간이 지났기에 체력 관리를 해준 것이었다.

볼넷 허용에 웃었다

김 감독에서 경기중에 웃는 장면이 중계 화면에 나왔다고 하자 "볼넷 줬을 때 아닌가"라며 자신이 웃은 장면을 알고 있었다. 볼넷을 너무 많이 내준 답답함이 오히려 웃음으로 나온 것. 김 감독은 "성질 내는 것 보다는 낫지 않냐"고 말을 아꼈다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com