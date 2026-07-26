'사라진 159km' 평범한 투수 된 박준현, 반전이 있었다는데...도대체 무슨 일이? [광주 현장]

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 사라진 159km 강속구, 박준현에게 도대체 무슨 일이?

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키움 히어로즈는 25일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈전에서 5대9로 패했다. 1회부터 선발 박준현이 5실점 한 여파가 컸다. 나성범에게 스리런 홈런을 허용하는 등 난타를 당했다.

그나마 추격 희망도 있었던 건 박준현이 1회 5실점을 하고, 5회까지 무실점 피칭을 했다는 것이다. 삼진을 무려 9개나 잡았다. 하지만 경기 후반 불펜이 무너지며 역전 기회를 잡지 못했다.

박준현은 패전 투수가 되며 시즌 성적이 1승5패 평균자책점 4.61이 됐다. 성적도 성적인데 걱정되는 건 그의 트레이드 마크인 강속구가 사라졌다는 것.

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박준현은 이날 최고 구속 153km를 기록했다. 경기 초반에는 150km 초반대 구속이 나오다 3회부터는 직구 구속이 140km 중반대로 뚝 떨어졌다. 150km도 빠른 공이지만 박준현은 최고 159km를 뿌리는 파이어볼러다. 손쉽게 150km 중후반대 공을 던지던 박준현이기에 KIA전 투구는 이상을 느낄만 했다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

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경험 부족한 어린 선수가 이닝이 쌓이고, 날씨가 너무 덥다 보니 힘든 것일까. 26일 KIA전을 앞두고 만난 설종진 감독은 "그건 아니다. 박준현이 1회 제구가 너무 안 좋았다. 힘도 들어갔다. 2회부터는 제구를 잡기 위해 가볍게 던졌다. 그래서 구속이 줄어든 것 뿐"이라고 말하며 "직구 제구가 되니 변화구도 살았다. 150km만 던져도 제구가 되는 게 좋다. 더 편안하게 경기를 끌어갈 수 있다. 박준현에게 'KIA전 4, 5회의 느낌을 잘 기억하라'고 얘기해줬다"고 설명했다. 박준현은 4회 김호령에게 3루타를 허용하기는 했지만 박재현과 카스트로를 연속 삼진 처리했고, 5회 김도영-나성범-한준수 클린업트리오를 삼자범퇴 처리했다.

박준현은 1회 흔들린 뒤, 2회부터는 슬라이더와 커브 등 변화구 구사 비율을 대폭 높여 경기를 풀었다. 포수 김동헌의 리드였을까, 벤치의 지시였을까. 직구가 안 되니 영리한 판단이었다. 설 감독은 "본인 스스로 패턴을 바꿨다. 박준현은 구종도 본인이 선택을 한다. 그렇게 후회가 남지 않게 던지는 게 박준현에게 나을 수 있다"고 밝혔다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com