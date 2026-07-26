16연속 5이닝 이상 류현진 충격 2이닝 강판. 46개, 5-4 역전했는데 왜 3회 교체? 김경문의 설명은 "팔에 뭉침 증세가..."[대전 현장]

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 3실점 후 이닝을 마친 류현진이 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 류현진이 오스틴에 솔로홈런을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"(류)현진이는 던지겠다고는 했는데…."

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한화 이글스의 베테랑 에이스 류현진의 충격적인 2이닝 강판의 이유가 밝혀졌다. 팔에 뭉침 증세가 있었고 보호차원에서 빨리 교체가 결정된 것.

류현진은 25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기에 선발등판했는데 2이닝 동안 홈런 2개 포함 6안타 1볼넷 1탈삼진 4실점을 기록하고 3회초 박준영으로 교체됐다. 투구수는 46개. 직구(26개) 최고 구속은 144㎞였고, 커브(12개)와 슬라이더(7개), 체인지업(6개), 포크볼(1개) 등을 뿌렸다.

지난해 LG를 상대로 25이닝 동안 단 3실점만 해 평균자책점이 1.08에 불과했던 류현진인 단 2이닝만에 4실점을 한 것은 충격적인 일이었다.

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그래도 2회말 한화가 노시환의 솔로포, 김태연의 투런포와 오재원의 역전 2타점 적시타로 5-4로 경기를 뒤집어 류현진이 5회까지 던지면 충분히 승산이 있을 것 같았다. 그러나 류현진은 2회까지만 던지고 3회초에 박준영(68번)이 올라왔다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 3실점 후 이닝을 마친 류현진이 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 류현진이 오스틴에 솔로홈런을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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한화 김경문 감독이 다음날인 26일 류현진의 조기 교체 이유를 설명했다.

김 감독은 "(류)현진이가 올해 계속 좋았는데 어제(25일)는 처음으로 팔이 좀 뭉치는 감이 있었다고 한다"며 "본인은 계속 던진다고 하는데 조금 타이트한 느낌이 있다고 해서 일찍 빼줬다"라고 밝혔다.

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현재까지의 상태로는 다음 등판엔 지장이 없다는 후속 설명.

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류현진은 올시즌 17경기에 선발등판해 8승2패 평균자책점 3.22를 기록 중이다. 퀄리티스타트 9번 기록한 류현진은 16경기에서 5이닝 이상을 던졌는데 이날이 처음으로 5이닝 전에 강판된 경기였다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com