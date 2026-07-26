"다른 선수면 말 안 하죠"…ERA 10.24 아시아쿼터의 부진, 사령탑은 무엇을 주문했나

토다 나츠키. 사진제공=NC 다이노스

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] "다른 선수면 이런 말 안 하죠."

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NC 다이노스의 토다 나츠키(26)는 후반기 2경기에 등판해 2패 평균자책점 10.24로 부진했다.

후반기 첫 등판이었던 19일 두산 베어스전에서 5⅓이닝 5실점을 했고, 두 번째 등판이었던 25일 SSG전에서도 4⅓이닝 6실점으로 흔들렸다.

전반기 16경기에서 4승6패 평균자책점 4.81로 인상적인 활약을 펼친 건 아니지만, 후반기 페이스가 뚝 떨어진 모습이다.

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중위권 싸움을 치열하게 진행하고 있는 NC로서는 아시아쿼터 토다의 부진이 아쉬울 수밖에 없다.

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사령탑은 토다의 부진을 기량보다는 경기 운영에서 찾았다. 이호준 NC 감독은 "경기 끝나고 불러서 이야기를 했다. 좌우 코너를 넓게 가지고 갈 수 있는 선수인데 유리한 볼카운트에서 가운데로 들어가는 투구가 나오더라"라며 "그래서 '코너워크를 할수 있는 선수인데 가운데만 보고 던지는 것 같다'는 말을 해줬다. 유리한 볼카운트에서는 하나 정도 빠지더라도 다음 공을 던질 수 있으니 그렇게 운영했으면 좋겠다"고 했다.

이 감독은 이어 "어제 구위도 나쁘지 않았다. 가운데 몰리는 공이 홈런이 나오면서 경기가 끝나버린다. 파울이 난 뒤에 몸쪽 깊은 곳 사인이 나왔는데 가운데로 던져서 홈런이 나왔다"고 했다.

NC 토다 나츠키. 사진제공=NC 다이노스

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이 감독은 토다가 충분히 주문한 부분을 수행할 수 있을 것이라고 바라봤다. 이 감독은 "다른 선수면 이런 말을 안 한다. 처음에 뽑았던 이유도 50개의 공을 던지면 정말 포수가 미트를 대는 곳 근처에서 공이 들어왔다"고 말했다.

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동시에 굳건한 믿음을 내비쳤다. 이 감독은 "선발 고민보다는 불펜이 더 고민이다. 지금 부상으로 다 빠져있다. 토다에게는 큰 기대보다는 5이닝 3실점 정도만 해주길 바라고 있다"고 이야기했다.

NC는 김주원(유격수)-권희동(좌익수)-박민우(2루수)-김휘집(3루수)-박건우(지명타자)-블레인 크림(1루수)-김형준(포수)-오장한(우익수)-천재환(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 라일리 톰슨.

지난 24일 SSG전에서 공에 맞은 이우성은 추가로 휴식이 필요하다. 이 감독은 "아예 움직이지 못하더라. 대타는 혹시 되는지 물어봤더니 '안 좋다'라고 하더라. 다음주 화요일이나 수요일에는 경기가 가능할 거 같아서 일단 지켜보려고 한다"고 설명했다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com