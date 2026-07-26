이의리처럼 제구 잡았나요. 일본 3주 단기 유학 귀국 김서현, 결과는 수요일부터 퓨처스에서[대전 현장]

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스는 계속 마무리가 바뀌고 있다. 지금은 박상원이 뒷문지기다. 그럴 때마다 김서현이 생각날 수밖에 없다. 지난해 33세이브를 기록하며 한화의 뒷문을 굳게 잠궜던 파이어볼러 마무리가 지난시즌 막판부터 무너지더니 다시 일어나지 못하고 있다.

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올시즌 초반 마무리로 나섰지만 제구 난조로 인해 12경기서 1승2패 1세이브 평균자책점 12.38의 부진으로 2군행.

2군에서는 구속을 줄이면서 제구력을 잡아가려는 모습을 보이기도 했지만 좋은 결과가 나오지 않았다.

결국 김서현은 실전 피칭을 멈추고 짧은 시간의 연수를 떠났다.

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김서현은 권민규와 함께 지난 7일 최근 선수들이 많이 찾는 일본의 '넥스트 베이스 애슬레틱스 랩'으로 떠났다. 그리고 26일 귀국했다. 3주가 채 되지 않는 짧은 기간이지만 조금이라도 좋아지기 위한 노력을 했다.

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KIA 타이거즈 이의리가 지난 6월 약 3주간 이 곳을 다녀온 뒤 제구가 안정되며 국내야구팬들이 주목하기 시작했다.

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 한화 권민규가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 권민규가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

12일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기. 한화 권민규가 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.12/

당장 김서현을 1군에서 볼 수는 없다. 한화 구단은 "김서현 선수는 서산에 합류해 27일엔 기술훈련을 하고 28일 휴식 후 29일부터 퓨처스리그 경기에서 실전 피칭을 할 계획이다"라고 밝혔다. 한화 김경문 감독은 "(김)서현이는 퓨처스리그에서 던지는 것을 보고 좋으면 그때 올려보겠다"라면서 "당장 마무리로 쓰는 것은 아니겠지만 1군에 돌아와서 던져주면 우리 불펜이 더 강해질 것으로 생각한다"고 말했다.

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함께 갔던 권민규가 먼저 1군에 올라 성과를 확인할 계획이다. 김 감독은 "(권)민규를 먼저 화요일에 한번 올릴 생각이다"라고 했다. 권민규는 세광고를 졸업하고 지난해 2라운드 12순위로 입단한 좌완 불펜 투수로 지난해엔 5경기에 나섰고, 올해는 9경기에서 1승 평균자책점 4.82를 기록했었다.

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김서현이 150㎞가 넘는 빠른 구속을 유지하면서 안정된 제구력을 보여줄 해답을 찾았을까.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com