분명 아쉬워했는데, 넘어가버리네...김도영 30호 홈런 폭발, 타이거즈 새 역사 썼다 [광주 현장]

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 6회말 2사 1,3루 김도영이 1타점 적시타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 분명 아쉬워했는데...

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KIA 타이거즈 김도영이 오스틴(LG)보다 먼저 30홈런 고지를 정복했다. 홈런 단독 선두로 치고 나가게 됐다. 그런데 재밌는 장면이 연출된 30번째 홈런이었다.

김도영은 26일 광주기아챔피언스필드에서 열린 키움 히어로즈전에서 팀이 0-7로 밀리던 4회말 선두타자로 나와 키움 선발 김윤하를 상대로 추격의 솔로포를 때려냈다.

김도영은 풀카운트에서 들어온 김윤하의 한가운데 직구를 받아쳤다. 재밌는 건 김도영은 공을 치고는 타구가 수비에 잡힐 걸 예상했는지 아쉬운 제스처를 취하며 1루로 뛰어갔다.

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그런데 이게 웬일. 중견수에게 잡힐 줄 알았던 타구가 계속 날아가더니 센터에서 살짝 우측 방면 펜스를 훌쩍 넘어가버렸다. 김도영의 힘이 어마어마하다는 걸 느낄 수 있는 대목.

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이 홈런은 김도영의 시즌 30호 홈런이었다. 오스틴과 치열한 홈런 경쟁을 벌이고 있는데, 25일 나란히 29호포를 친 두 사람 중 김도영이 먼저 30호 고지를 정복했다. 김도영은 키움 3연전 모두 홈런을 치며 3경기 연속 홈런을 기록하게 됐다.

또 김도영은 타이거즈 프랜차이즈 역사상 최초로 30홈런을 두 차례 친 최초의 타자가 됐다. 타이거즈 역사에서 30홈런을 두 번 친 타자는 전무했다. 2024 시즌 김도영 포함 역대 11명의 타자가 타이거즈 유니폼을 입고 30홈런 이상을 기록했었지만, 단 한 시즌 뿐이었다. 타이거즈를 거쳤던 강타자들 김성한도, 홍현우도, 이종범도, 김상현도, 최희섭도, 이범호도 벽을 넘지 못했다.

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또 김도영은 챔피언스필드 개장 이후 한 시즌 홈 최다 홈런 타이 기록도 세웠다. 기존 기록은 이범호, 위즈덤의 18개. 이제 1개만 더 치면 신기록이다. 무등구장 시절 최다 홈런은 1999년 샌더스의 20개다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com