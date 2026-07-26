삼성 보스, 칠만 한데? → 페덱 수준의 초특급은 아닌듯.. 두산 5안타 집중시켜 2점 뽑았다 [잠실 현장]

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발 보스, 포수 강민호가 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발 보스, 포수 강민호가 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 새 외국인투수 오스틴 보스가 KBO리그 첫 등판을 무난하게 마쳤다. 메이저리그 경력자로 큰 기대를 모았다. 일주일 앞서 데뷔한 동료 크리스 페덱이 특급 위력을 뽐내 보스에게도 관심이 집중됐다. 보스는 압도적이진 않았지만 효과적인 투구를 선보였다.

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보스는 26일 잠실구장에서 열린 두산 베어스전에 선발 등판했다. 경기를 앞두고 박진만 삼성 감독은 보스의 투구수가 90개를 넘기지는 않을 것이라고 예고했다. 김원형 두산 감독은 "보스의 스위퍼를 타자들이 얼마나 참아낼지가 관건"이라고 진단했다.

보스는 5이닝 74구 5안타 2실점을 기록했다. 볼넷과 몸에 맞는 공은 나오지 않았다.

보스는 패스트볼 최고 150㎞ 평균 148㎞를 기록했다. 패스트볼(15개) 싱커(2개) 커터(4개) 스플리터(8개) 커브(15개) 스위퍼(30개) 등 다양한 구종을 뽐냈다.

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보스는 1회부터 수비 도움을 받았다. 선두타자 박찬호에게 좌중간 안타를 맞았다. 박찬호가 2루까지 뛰었다. 삼성이 깔끔한 중계플레이로 박찬호를 2루에서 태그 아웃시켰다. 보스는 시작부터 안타를 맞았지만 아웃카운트도 함께 잡아내며 한숨을 돌렸다. 2회말에는 양의지의 홈런성 타구가 좌중간 깊은 펜스 바로 앞에서 김지찬의 호수비로 잡혔다.

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보스는 3회말 김대한 정수빈 윤준호로 이어지는 두산 하위타선을 삼자범퇴로 정리했다.

하지만 타순이 한 바퀴 돌아 찾아온 4회말을 무사히 통과하지 못했다.

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1사 후 세베리노에게 우측 2루타를 허용했다. 박준순에게 중견수 깊은 뜬공을 이끌어냈다. 세베리노가 리터치로 3루까지 갔다. 2사 3루에서 보스는 양의지에게 좌전 적시타를 맞았다. 빗맞은 타구였으나 수비 위치가 뒤로 조정된 상태라 적시타가 됐다. 보스는 이렇게 첫 실점을 기록했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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보스는 김민석에게 연속 안타를 맞고 2사 1, 2루에 몰렸다. 여기서 안재석에게 우중간 2루타를 다시 허용하며 추가 실점했다. 하지만 2사 2, 3루에서 김대한을 삼진 처리해 불을 껐다.

보스는 5회말 정수빈 윤준호 박찬호를 삼자범퇴로 막고 임무를 완수했다.

한편 메이저리그 통산 210경기에서 17승20패, 평균자책점 4.84, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.37을 기록했다. 트리플A 레벨에선 통산 99경기, 18승33패, 평균자책점 4.22, WHIP 1.36의 성적을 남겼다. 지난 2025년에는 일본프로야구(NPB) 지바 롯데에서 125이닝을 던지며 3승9패, 평균자책점 3.96, WHIP 1.25를 기록하기도 했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com