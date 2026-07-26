'외국인 류현진'이 나타났다. 강속구 없이도 LG는 못쳤다. 타구 등맞아 '아찔' 한화 짐머맨 4이닝 1K 무실점[대전 현장]

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 짐머맨이 송찬의를 병살로 처리한 후 내야진을 향해 기쁨을 표현하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 짐머맨이 송찬의를 병살로 처리한 후 내야진을 향해 기쁨을 표현하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]'외국인 류현진'이 나타났다.

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한화 이글스의 '5강 승부수'인 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 자신의 장점을 어필하면서 첫 등판을 무실점으로 막았다.

짐머맨은 26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기에 데뷔전에서 선발 4이닝 동안 3안타 2볼넷 1탈삼진 무실점을 기록했다. 당초 70개 내외의 공을 던지기로 했으나 57개를 던진 4회까지만 던졌다. 5회초 시작과 함께 장유호로 교체됐다. 구속이 빠르지는 않지만 다양한 구종과 안정적인 제구력은 흡사 류현진을 보는 듯했다.

1회초가 최대 고비였다. 첫 타자 홍창기를 2루수앞 땅볼로 잡아냈지만 박해민과 오스틴에게 연속 중전안타를 맞았다. 4번 문보경을 2루수앞 땅볼로 잡아 2사 2,3루.

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전날 홈런과 2루타 등 3안타 4타점의 맹타를 휘두른 문정빈과 풀카운트 승부를 펼쳤고 9구째 슬라이더가 바깥쪽 스트라이크존을 스치며 루킹 삼진으로 위기 탈출.

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1회말 노시환의 적시타로 1-0의 리드를 안고 2회초에 올랐는데 아찔한 순간이 나왔다. 1사 1루에서 박동원의 타구에 맞았다. 몸을 돌렸는데 직선타가 엉덩이 위쪽 등을 강타했다. 타구는 1루쪽으로 흘러 아웃이 됐지만 맞은 곳이 허리 근처라 놀라지 않을 수 없었다. 다행히 짐머맨은 통증을 호소하지 않았고, 몇차례 연습 피칭 뒤 다시 피칭을 이어갔다. 걱정된 박동원이 직접 마운드로 와서 사과하는 모습을 보이기도 했다. 2사 2루서 구본혁을 1루수 플라이로 잡고 또한번 위기 탈출.

3회초엔 오스틴에게 볼넷을 허용했지만 홍창기 박해민 문보경을 모두 범타로 잡아냈고, 4회초엔 선두 문정빈에게 볼넷을 내줬지만 오지환을 1루수 파울 플라이, 송찬의를 3루수앞 병살타로 잡아내며 임무를 마쳤다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 1사 1,2루 짐머맨이 문보경을 내야땅볼로 처리한 뒤 안도하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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갈수록 적응이 되는 듯 투구수도 줄였다. 1회초에만 24개의 공을 던졌던 짐머맨은 2회초 12개, 3회초 11개, 4회초 10개로 투구수를 점점 줄이며 빠르게 이닝을 마쳤다. 4회말 3점을 뽑아 4-0으로 앞섰고 투구수도 1이닝 정도의 여유가 있어 승리 투수 요건을 갖출 가능성도 보였지만 타구에 맞은 충격에 대한 예방 차원인지 조기 교체가 결정됐다. 한화 구단 측은 "짐머맨 선수의 타구 맞은 부위는 이상이 없다"라고 밝혔다.

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짐머맨은 다양한 구종으로 LG 타선을 교란했다. 최고 146㎞의 직구는 6개만 던졌다. 포크볼을 가장 많은 17개 뿌렸고, 슬라이더도 14개를 던졌다. 최고 145㎞의 투심 11개, 커브 7개, 커터 2개 등 총 6개의 구종으로 LG 타자들의 빠른 스윙을 유도하며 이닝을 빠르게 끝냈다.

2스트라이크를 잡은 이후 확실한 위닝샷을 보여주지 못해 삼진은 1개 밖에 잡지 못했지만 이후 KBO리그 공인구에 좀더 익숙해지고 KBO리그에 맞는 변화구 구사를 한다면 달라질 수 있는 부분으로 보인다.

강속구로 윽박지르는 스타일은 아니지만 다양한 구종으로 맞혀잡아 빠르게 이닝을 끝내는 모습이 인상적이었다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com