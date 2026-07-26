'홈런과 홈런 사이' 타율이 고작 0.207, 도대체 이정후에게 한달간 무슨 일이?

이정후가 26일(한국시각) 오라클파크에서 열린 LA 에인절스전에서 3회말 우측으로 3점 아치를 그려내고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 한 달 만에 대포를 가동하며 시즌 6홈런을 기록했다.

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이정후는 26일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 LA 에인절스와의 홈경기에 6번 우익수로 선발출전해 홈런을 포함, 3타수 2안타 3타점 1득점 1사구의 맹타를 휘두르며 9대2 대승에 앞장 섰다.

이로써 이정후는 타율 0.302(361타수 109안타)를 마크, 전날 에인절스전서 4타수 무안타로 침묵하는 바람에 0.299로 떨어졌던 타율을 다시 3할대로 끌어올렸다. 37타점, 51득점, OPS 0.771.

홈런은 지난달 24일 애슬레틱스전 이후 32일 만에 터져 나왔다.

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이정후는 팀이 5득점해 승기를 잡은 3회말 두 번째 타석에서 장쾌한 3점 아치를 그렸다. 샌프란시스코는 0-0이던 3회 1사후 루이스 아라에즈의 우전안타, 엘리엇 라모스의 우전안타로 1,3루 찬스를 만들었다. 브라이스 엘드리지가 삼진을 당해 2사 1,2루. 이어 라파엘 데버스와 케이시 슈미트가 연속으로 우전 적시타를 터뜨리며 2-0으로 앞서 나갔다.

이정후가 3회말 3점홈런을 터뜨린 뒤 의기양양하게 베이스를 돌고 있다. Imagn Images연합뉴스

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그리고 이정후가 계속된 2사 1,2루서 대포를 가동했다. 에인절스 우완 선발 라이언 존슨의 초구 80.1마일 스위퍼가 몸쪽 스트라이크존을 파고들자 가볍게 끌어당겨 우월 3점포로 연결했다. 발사각 24도, 타구속도 101.5마일로 날아간 공은 우측 벽돌 위에 떨어졌다. 비거리 365피트로 샌프란시스코는 5-0으로 점수차를 벌리며 흐름을 틀어쥐었다.

이정후는 2024년 데뷔 이후 오라클파크에서 7홈런을 날렸다. 이 가운데 우측 외야석 너머 도로를 지나 맥코비만 바다에 떨어지는 홈런을 의미하는 '스플래시 히트(splash hit)'는 없다. 우측 파울폴 방향으로 최소 380피트는 날아야 스플래시 히트가 된다. 이정후의 메이저리그 최장 비거리 홈런은 지난 6월 24일 애슬레틱스와의 홈경기에서 2회말에 때린 우중간 솔로홈런으로 414피트를 날았다.

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그렇다면 이정후는 올해 두 자릿수 홈런에 도달할 수 있을까. 산술적으로는 어려워 보인다. 9~10개 정도의 홈런으로 시즌을 마감할 공산이 크다. 그러나 홈런은 흐름이다. 앞으로 남은 58경기에서 4개를 더 치면 된다.

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이정후의 가장 큰 약점은 파워 부족이다. 메이저리그에서는 타율보다는 홈런을 훨씬 값지게 평가한다. 'OPS형' 타자들이 각광받는 이유다. 홈런을 많이 치고 볼넷을 많이 얻는 타자들이 선호되는 것이다. 이정후는 홈런과 볼넷이 적은 타자다.

이날 현재 볼넷은 15개에 불과하다. 타율은 규정타석을 채운 타자 147명 중 6위인데, 출루율(0.336)이 67위로 처진 이유다. 장타율(0.435)도 67위이고, OPS는 62위다.

블라디미르 게레로 주니어는 올시즌 100경기에서 6홈런을 기록 중이다. 그는 2021년 48홈런을 때려 양 리그 합계 홈런 공동 1위에 올랐었다. AP연합뉴스

그러나 이날 홈런의 의미는 결코 작지 않다. 이정후가 시즌 5호 홈런을 날린 6월 24일 당시의 타율은 0.331이었다. 타격 선두 경쟁을 벌이던 시점이다. 그러나 이날 시즌 6호 홈런을 날릴 때까지 한달 넘는 기간 동안 그는 극심한 슬럼프에 시달렸다.

MLB.com은 '이정후는 지난 6월 24일 이후 99타석 만에 홈런을 기록했다. 당시 타율은 0.331이었고, 이날 경기를 앞두고는 0.299였다. 시즌 5호와 6호 홈런 사이에 그는 슬래시 라인 0.207(92타수 19안타)/0.232/0.283을 기록했다'고 전했다.

이정후는 이날 4회 덴저 구즈먼의 깊숙한 플라이를 잡아내 장타를 막았고, 6회에는 놀란 샤누엘을 외야 보살로 3루에서 잡아냈다. 수비에서도 눈부신 활약을 펼친 것이다.

토니 바이텔로 감독은 "이정후가 오늘 팬들에게 공수주 모든 면에서 확실한 쇼를 보여줬다"고 칭찬했다.

이정후가 이날 홈런을 시동 삼아 상승세를 이어갈 지 주목된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com