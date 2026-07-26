KBO 보스는 나야! 곽빈 113구 역투 → 삼성 빅네임 보스 깼다! 두산 7-0 완승. 2연패 종료 [잠실 현장]

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 6이닝 무실점 호투를 펼친 두산 선발 곽빈이 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회말 2사 3루 두산 양의지가 적시타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 김원형 감독이 득점한 양의지를 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 곽빈이 KBO 토종 에이스 자존심을 지키며 팀을 연패에서 구했다. 삼성 라이온즈의 새 외국인투수 메이저리그 출신 오스틴 보스와 선발 맞대결에서 판정승을 거뒀다.

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두산은 26일 잠실에서 열린 삼성과 경기에서 7대0으로 완승을 거뒀다. 선발투수 곽빈이 올 시즌 개인 최다인 113구 역투를 펼쳤다. 6이닝 무실점 호투했다. 시즌 9승(4패)을 달성했다. 삼성 선발 보스는 5이닝 2실점으로 물러났다.

0-0으로 맞선 4회말 두산이 균형을 깼다.

1사 후 세베리노가 포문을 열었다. 우익수 오른쪽에 2루타를 떨어뜨렸다. 박준순이 깊은 중견수 희생플라이로 세베리노를 3루까지 보냈다. 2사 3루에서 양의지가 좌익수 앞에 적시타를 때렸다. 빗맞은 타구였으나 양의지의 장타를 의식했는지 삼성 외야진이 수비 위치를 후방에 잡아둔 덕분에 안타가 됐다. 김민석이 우전 안타로 기회를 이어갔다. 안재석이 우중간을 갈라 양의지가 홈인, 2-0으로 달아났다.

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두산은 6회말 귀중한 추가점을 뽑았다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발 보스, 포수 강민호가 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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이번에도 세베리노가 실마리를 풀었다. 선두타자로 나와 중전 안타를 쳤다. 박준순이 몸에 맞는 공으로 출루했다. 양의지 삼진 이후 김민석이 좌전 적시타를 터뜨렸다. 삼성 수비진이 홈 중계플레이 과정에서 실책을 저지르며 주자 둘이 모두 홈을 밟았다.

4-0으로 앞서가던 두산은 8회말 7-0으로 도망가면서 승부에 쐐기를 박았다.

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선두타자 강승호가 몸에 맞는 공으로 나갔다. 박준순이 안타를 쳐 주자를 모았다. 양의지가 좌익수 왼쪽에 떨어지는 싹쓸이 2루타를 터뜨렸다. 조수행 삼진 이후 안재석도 중전 적시타를 작렬했다.

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두산은 큰 점수 차이로 앞섰지만 9회초 마무리 이영하 카드를 꺼냈다. 승리를 확실하게 지켰다. 이영하는 세이브 상황이 아니었지만 21일 이후 5일 만에 등판, 컨디션도 점검하며 삼성 추격의 꿈을 원천 차단했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com