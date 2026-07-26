18연패 악몽, 어린 선수가 얼마나 힘들었을까...인고의 시간 2년, 이제부터 진짜 시작이다 [광주 현장]

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 선발 투수로 등판한 김윤하. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 이 승리의 의미를 어떻게 설명해야 할까.

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어린 선수가 그동안 얼마나 마음의 상처를 안고 공을 던져왔을까. 이제는 마음 편히 야구를 해도 된다는 말을 꼭 전하고 싶다.

키움 히어로즈 투수 김윤하(21)가 드디어 이겼다. KBO리그 역사에, 불명예 기록으로 자신의 이름을 남길 뻔 한 위기에서 탈출했다. 그야말로 감격의 승리다.

김윤하는 26일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈전에 선발로 등판, 5이닝 3실점을 기록했다. 팀이 7-3으로 앞선 상황에서 마운드를 내려가 승리 요건을 갖췄고, 경기가 8대3 키움의 승리로 끝나며 김윤하는 승리 투수가 됐다.

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홈런을 3방이나 맞고, 5이닝 3실점으로 한 승리가 뭐가 대단하냐고 할 수 있다. 하지만 김윤하에게는 엄청난 가치가 있는 승리다. 인간 승리 드라마를 썼다고 해도 과언이 아니다.

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김윤하는 2024년 장충고를 졸업하고 신인드래프트 1라운드 지명을 받으며 화려하게 프로 무대에 입성했다. 신인 시즌부터 선발로 기회를 얻으며 성장했다. 2024년 7월25일 두산 베어스전에서는 감격의 프로 데뷔승을 따내기도 했다.

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 투구하고 있는 키움 김윤하. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

하지만 그 다음 승리가 2년 만에 나올 거라 누가 예상이나 했을까.

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김윤하는 2년차인 지난해 4선발로 시즌을 시작했다. 키움은 김윤하가 미래 투수진을 이끌 선발로 성장할 거라 확신하고, 기회를 줬다. 하지만 첫 경기 KIA 타이거즈전에서 8실점을 하며 패전을 기록, 거기서부터 뭔가 꼬이기 시작했다.

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계속 졌다. 선발로 18경기를 던졌는데 승리 없이 12패 뿐. 운도 따르지 않았다. 잘 던진 경기도 제법 있었지만, 그 때 마다 꼭 타선 지원을 받지 못했다.

그렇게 좋지 않은 기록의 주인공이 됐다. 선발 최다 연패 기록, 비운의 주인공이 됐다. KT 위즈에서 뛴 외국인 투수 돈 로치의 선발 14연패를 넘어 15연패까지 갔다. 지난 시즌 17연패로 시즌을 마감했다.

엎친 데 덮친 격으로 올시즌 초에는 어깨를 다치기까지 했다. 선발 기회도 얻지 못했다. 불펜으로 5경기를 던진 게 전부였다.

지난 5일 두산 베어스전 선발로 다시 기회를 받았다. 하지만 또 패전. 18연패까지 늘었다. 선발, 구원 합쳐 최다 연패는 한화 이글스 시절 장시환의 19연패. 한 번만 더 지면 장시환의 기록과 타이가 될 뻔 했다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2루 정수빈의 땅볼을 잡은 김윤하가 2루 악송구를 범한 후 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

그런 가운데 다시 소중한 기회가 왔다. 키움은 5선발 배동현이 2군에 갔고, 에이스 알칸타라가 부상으로 이탈했다. 선발진 원군이 필요했다. 설종진 감독의 선택은 김윤하였다. 그렇게 KIA전에 나섰다.

연패 부담 속에 갑자기 잡힌 일정. 엄청난 정신적 압박이 있었을 경기였다.

하지만 김윤하는 주눅들지 않고 씩씩하게 던졌다. 동료들도 김윤하를 위해 힘을 냈다. 4회까지 7점을 내주며 김윤하의 어깨를 가볍게 해줬다. 김윤하는 4회 김도영과 나성범에게 연속 타자 홈런을 허용하는 등, 무너질 위기도 있었지만 집중력을 발휘하며 고비를 넘겨냈다. 야수, 투수 모두 오직 김윤하의 승리를 바라는 듯, 그라운드에서 혼신의 힘을 다했다. 설종진 감독은 5점 차임에도 9회 마무리 원종현을 올려 승리를 지켰다.

그렇게 악몽 같았던 연패가 끝났다. 정확히 2년 만에 찾아온 감격이었다. 어린 선수에게 너무 가혹했던 시간, 김윤하의 야구는 지금부터 진짜 시작이다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com