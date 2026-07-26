삼성 잡았다! 김원형 두산 감독 → "선발 곽빈이 에이스다운 피칭을 해줬다. 110개가 넘는 공을 던지면서 마지막까지 혼신의 투구를 펼쳤다" [잠실 현장]

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 승리한 두산 곽빈, 김원형 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 승리한 두산 윤준호, 이영하가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 곽빈이 KBO 토종 에이스 자존심을 지키며 팀을 연패에서 구했다.

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두산은 26일 잠실에서 열린 삼성과 경기에서 7대0으로 완승을 거뒀다. 선발투수 곽빈이 올 시즌 개인 최다인 113구 역투를 펼쳤다. 6이닝 무실점 호투했다. 시즌 9승(4패)을 달성했다.

김원형 두산 감독은 "선발 곽빈이 에이스다운 피칭을 해줬다. 110개가 넘는 공을 던지면서 마지막까지 혼신의 투구를 펼쳤다. 뒤이어 김정우, 김택연, 이영하 등 불펜진이 1이닝씩을 책임감 있게 틀어막았다"고 칭찬했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 승리한 두산 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 승리한 두산 김원형 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

곽빈이 많은 투구수에도 불구하고 6회까지 마친 덕분에 불펜을 쉽게 운용했다. 7회부터 김정우 김택연 이영하가 릴레이 호투를 펼쳤다.

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김 감독은 "선취점이 중요한 경기에서 캡틴 양의지가 4회 클러치 능력을 발휘했고 8회에도 귀중한 타점을 올렸다. 6회에는 김민석이 초구부터 과감하게 스윙을 했고, 박준순이 공격적인 베이스러닝으로 득점을 올렸다. 세베리노가 멀티히트를 치며 점점 KBO리그에 적응하고 있어 고무적이다. 박찬호는 몇차례나 호수비를 선보이는 등 내야를 안정적으로 이끌었다"며 타자들도 칭찬했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com