한지윤 대타 스리런-노시환 투런-허인서 솔로. 8회말 10점 대폭발 한화, LG에 14-4 복수 성공. 8연패 끊은 LG 실책에 울다[대전 리뷰]

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스가 접전 끝에 LG 트윈스를 제치고 위닝시리즈를 가져갔다.

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한화는 26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와의 홈경기서 4-4 동점에서 8회말 대타 한지윤의 쐐기 스리런포 등 8회에만 대거 10점을 뽑아 14대4로 승리했다. 한화는 44승3무45패를 기록, 다시 5할 승률에 1승을 남겼다. 전날 천신만고끝에 8연패에서 탈출했던 LG는 0-4에서 4-4까지 따라붙었지만 다시 패하며 연승으로 분위기를 이어가지 못했다.

한화는 이날 LG 선발 박시원에 맞서 이원석(중견수)-페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-노시환(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-박정현(3루수)-심우준(유격수)로 선발 라인업을 구성했다. 최근 좋은 타격감을 보여줬던 오재원이 1번-중견수로 선발 라인업에 이름을 올렸지만 훈련 도중 발목을 삐끗해 라인업이 긴급 수정됐다.

LG는 왼손 새 외국인 투수 브루스 짐머맨을 만나는데 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-문정빈(지명타자)-오지환(유격수)-송찬의(좌익수)-박동원(포수)-구본혁(2루수)로 선발 라인업을 짰다.

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1회에서 둘 다 아쉬웠다. LG는 박해민과 오스틴의 연속 안타로 1사 1,2루의 찬스를 만들었지만 문보경이 2루수앞 땅볼, 문정빈이 삼진을 당해 짐머맨을 초반에 공략하는데 실패. 한화도 데뷔 첫 선발 등판한 박시원을 상대로 1사후 페라자와 문현빈의 연속 안타로 1,2루를 만들었고 노시환의 우중간 2루타로 선취점을 뽑았지만 허인서가 삼진, 김태연이 중견수 플라이로 물러나며 박시원을 초반에 무너뜨리지 못했다.

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짐머맨은 4회까지 LG 타선을 3안타 2볼넷 1탈삼진 무실점으로 막으며 데뷔전을 안정적으로 마쳤다. 최고 146㎞의 직구보다 투심, 포크볼, 슬라이더, 커브, 커터 등으로 타자들의 방망이를 유도했다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 2,3루 심우준의 내야땅볼때 3루주자 김태연이 홈에서 세이프되고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 무사 1루 이도윤의 희생번트때 2루로 향하는 박동원의 송구가 뒤로 빠지고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회초 1사 1루 박동원이 동점 2점홈런을 치고 송찬의과 하이파이브를 하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

박시원도 2,3회를 연달아 삼자범퇴로 잡아내며 가능성을 보였다. 하지만 4회말을 끝내지 못했다. 한화는 선두 노시환이 중전안타, 허인서가 좌측 2루타로 무사 2,3루의 찬스를 잡았다. 김태연이 중전안타성 타구를 쳤으나 유격수 오지환이 가까스로 잡아내 1루로 뿌려 아웃. 3루주자 노시환이 홈을 밟아 2-0.

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1사 3루서 LG 내야진이 전진 수비로 나섰고 이도윤이 치려다 멈춘다는게 투구에 맞았고 이게 투수앞 땅볼이 됐다. 그러나 2사 3루서 박정현이 볼넷을 골라 1,3루가 됐고 이때 투수가 우강훈으로 교체됐다.

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심우준이 투수앞 땅볼을 쳐서 이닝이 끝나는가 했는데 공이 글러브를 맞고 튀었다. 모두 세이프가 되며 3-0. 투수 실책으로 기록됐다. 곧이어 이원석의 1타점 좌전안타가 터져 4-0까지 만들었다.

박시원은 3⅔이닝 동안 5안타 2볼넷 3탈삼진 4실점(2자책)으로 데뷔 첫 선발 등판을 마쳤다. 패전 위기.

LG는 5회초 1사 1,2루, 6회초 2사 1,2루를 놓쳤고, 한화는 5회말 1사 1,2루, 6회말 무사 1,3루에서 득점하지 못했다.

LG가 먼저 추격했다.

7회초 선두 구본혁과 홍창기를 대신해 나온 문성주의 연속안타로 무사 1,2루를 만들었다. 박해민이 좌익수 플라이로 잡혔지만 오스틴이 좌중간 2루타로 이날 LG의 첫 득점을 만들어 냈다. 이어진 1사 2,3루서 문보경이 중견수 희생플라이를 쳐 2-4.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회말 1사 3루 박시원이 이도윤의 투수 앞 땅볼타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

그리고 8회초 1사후 송찬의가 몸에 맞는 볼로 출루한 뒤 박동원이 동점 투런포를 쳤다. 2B1S에서 4구째 바깥쪽 높은 스트라이크존으로 온 139㎞ 커터를 제대로 때려 라인드라이브로 날아가는 홈런을 날렸다.

한화도 8회말 결정적 찬스를 잡았다. 선두 김태연이 바뀐 투수 배재준에게서 스트레이트 볼넷을 얻었고, 이도윤의 희생 번트를 바로 잡은 포수 박동원이 2루로 던진게 바운드되며 뒤로 빠지는 실책이 되며 무사 1,2루가 된 것. LG는 마무리 손주영을 투입했고 박정현의 희생번트로 1사 2,3루가 됐다.

내야진의 전진 수비 속에 심우준이 친 타구가 유격수 앞으로 굴렀다. 유격수 오지환이 홈에 뿌렸지만 3루주자 김태연의 손이 먼저 홈을 터치해 세이프. 5-4. 그리고 이원석을 대신해 나온 대타 한지윤이 좌측담장을 넘어가는 쐐기 스리런포를 날렸다. 흐름이 넘어가자 한화의 타선이 대폭발했다.

LG의 바뀐 투수 최지명을 상대로 최인호의 2루타, 문현빈의 우전안타로 1점을 더했고, 노시환이 우월 투런포를 때려 11-4까지 벌렸다.

LG는 점수차가 크게 벌어지자 처음으로 1군에 올린 1라운드 신인 양우진에게 데뷔전의 기회를 줬다. 그런데 양우진의 초구 직구를 허인서가 좌측 담장 밖으로 날려 백투백 홈런으로 만들었다. 이후에도 추가점이 이어져 한화는 8회말에만 15명의 타자가 나와 10점을 뽑았다.

전날 대타로 나와 4타점의 맹활약을 펼쳤던 한지윤은 이날도 대타로 스리런포를 날리며 타자로서의 가능성을 확인시켰다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 선발투수 박시원이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/