감독도, 형들도 오늘은 김윤하를 위해 뛰었다 "정말 힘들었을텐데, 대견하다" [광주 현장]

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 김웅빈이 우월 2점홈런을 치고 설종진 감독과 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "그동안 많이 힘들었을텐데..."

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키움 히어로즈가 하나로 뭉쳤다. 3년차 투수 김윤하의 승리를 위해서다.

키움은 26일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈전에서 8대3으로 승리했다. 타선이 초반부터 터지며 4회까지 7득점을 해 손쉽게 경기를 풀었다.

이날은 키움에 매우 의미 있는 날이 됐다. 선발 김윤하가 개인 18연패 악몽의 터널에서 빠져나왔기 때문이다. 김윤하는 5이닝 3실점 투구로 승리 요건을 갖췄고, 팀이 이기며 값진 승리를 거뒀다. 2년 전 신인 때 프로 첫 승을 거둔 후, 힘겹게 다시 맛 본 승리였다. 만약 이날도 졌다면 KBO리그 개인 최다 연패 타이 기록이 될 뻔 했다.

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코칭스태프도, 동료들도 김윤하를 위해 뭉쳤다. 설종진 감독은 5점차임에도 9회 마무리 원종현을 올렸다. 선수들도 위기 때마다 집중력을 발휘하며 김윤하를 지켰다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 투구하고 있는 키움 김윤하. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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설 감독은 경기 후 "김윤하의 선발승을 진심으로 축하한다. 그동안 심적으로 많이 힘들었을텐데, 스스로 이겨낸 모습이 대견하다. 오늘 실점은 있었지만 물러서지 않고 공격적으로 승부한 모습이 좋았다"고 칭찬을 아끼지 않았다. 설 감독은 3연전 위닝시리즈 축하에 대해서도 "오늘은 그것보다 무조건 김윤하를 위한 날"이라고 했다.

3회 귀중한 투런포로 지원 사격을 한 김웅빈도 "물론 팀이 이기기를 바라는 마음으로 경기에 임했지만, 윤하의 연패를 끊는데 도움이 됐다 생각하니 더 값진 것 같다. 스스로 더 잘해야겠지만, 윤하가 오늘을 기점으로 더 좋은 결과를 많이 냈으면 하는 바람"이라고 메시지를 전했다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com