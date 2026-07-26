또 다른 '빅네임' 삼성 보스, 기대 이하? → 단기알바가 볼볼볼 안 하는게 어디냐

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 보스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 새 외국인투수 오스틴 보스를 향한 기대감은 하늘을 찔렀다. 바로 앞에 데뷔한 팀 동료 크리스 페덱이 눈높이를 한껏 높여놨기 때문이다. 보스는 예상과 달리 '패전투수'로 KBO리그 첫 발을 내디뎠다. 하지만 현실적인 상황을 종합적으로 고려했을 때 보스의 투구내용 자체는 꽤 준수했다.

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보스는 26일 잠실 두산 베어스전에 선발 등판, 5이닝 2실점 패전을 떠안았다. 삼성은 0대7로 졌다.

보스는 삼성 아리엘 후라도의 단기 대체 외국인투수다. 삼성은 지난 20일 보스 영입을 발표했다. 급여는 15만달러(약 2억2000만원)다.

단기 대체 선수로는 이례적으로 보스는 뜨거운 관심을 받았다. 대개 6주 대체 외국인선수에게는 커다란 기대를 걸지 않는다. 짧은 기간과 낮은 연봉으로는 좋은 선수를 데리고 오기 어렵다. 그런데 보스는 메이저리그 경력자였다. 빅리그 통산 210경기에서 17승20패, 평균자책점 4.84를 기록한 거물.

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마침 보스보다 약 일주일 먼저 데뷔한 페덱이 엄청난 위력을 뽐냈다. 페덱도 당장 올해 전반기에 메이저리그에서 뛴 현역 빅리거였다. 페덱은 18일 롯데전 6이닝 무실점 승리, 24일 두산전 6이닝 2실점 승리하며 메이저리그 출신이 얼마나 강력한지 보여줬다.

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김원형 두산 감독도 경기를 앞두고 보스를 극도로 경계했다. 김 감독은 "영상을 나도 봤는데 잘 던지더라. 스위퍼가 좋다. 메이저리그 타자들도 방망이가 다 나오더라"며 혀를 내둘렀다. 김 감독은 "타격코치한테 물어봤다. 패스트볼 타이밍에 맞추고 방망이가 나가다가 스위퍼임을 인지하면 멈출 수 있는지 궁금했다. 쉽게 답을 못 하더라. 감이 좋으면 참아지는데 쉽지는 않다고 했다"며 걱정했다.

뚜껑을 열자 두산 타자들은 보스의 공을 곧잘 방망이에 맞혔다. 4회말 집중타를 터뜨려 2점을 뽑았다. 두산 선발 곽빈이 무실점 역투하며 힘을 실어줬다. 두산은 보스에게 KBO리그의 쓴맛을 보여줬다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 2회 두산 양의지 안타성 타구를 삼성 중견수 김지찬이 잡아내자 선발 보스가 고마워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발 보스, 포수 강민호가 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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그렇다고 실망할 정도는 결코 아니다. 보스는 19타자를 상대하는 동안 74구(스트라이크 54개, 볼 20개)를 투구하면서 볼넷과 몸에 맞는 공을 하나도 기록하지 않았다.

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패스트볼은 최고 150㎞에 평균 148㎞을 던졌다. KBO리그서는 강속구로 분류된다. 거기에 싱커 커터 스플리터 커브 스위퍼까지 무려 6개 구종을 구사했다. 스트라이크 보다 볼이 많은 구종도 하나도 없었다. 다양한 구종을 스트라이크존 안팎으로 자유자재로 던졌다.

길어야 1개월이다. 후라도가 8월 말이면 복귀가 예상된다. 보스는 5~6차례 선발 등판할 것으로 보인다. 컨트롤이 안정된 투수라 계산이 선다는 점이 무엇보다 긍정적이다. 삼성은 타선과 불펜이 좋고 다른 선발진도 훌륭하기 때문에 보스 의존도를 높일 이유가 없다. 단기 대체 선수가 이 정도라면 충분히 훌륭하다고 평가할 만하다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com