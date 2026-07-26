9회말 2사 충격의 3연속 밀어내기, NC 다잡은 승리가 날아갔다…NC-SSG 무승부 엔딩 [인천 리뷰]

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 4회초 1사 김형준이 솔로포를 치고 들어오며 3회말 홈런을 친 조형우 포수와 엇갈리고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 9회말 2사 만루에서 최지훈이 밀어내기 볼넷을 얻어내고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스와 NC 다이노스가 승부를 가리지 못했다.

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NC와 SSG는 26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 맞대결에서 5대5로 무승부를 기록했다. NC는 9회말 5-2로 앞선 상태로 맞이했지만, 투수 제구 난조로 2연패 탈출 기회를 놓쳤다.

SSG는 정준재(2루수)-박성한(유격수)-블라이 마드리스(좌익수)-김재환(지명타자)-전의산(1루수)-최지훈(중견수)-한유섬(우익수)-조형우(포수)-안상현(3루수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발투수는 타케다 쇼타가 나왔다.

NC는 김주원(유격수)-권희동(좌익수)-박민우(2루수)-김휘집(3루수)-박건우(지명타자)-블레인 크림(1루수)-김형준(포수)-오장한(우익수)-천재환(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 라일리 톰슨.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. NC 선발투수 라일리가 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. SSG 선발투수 타케다가 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

선발 싸움에서는 NC가 압도했다. NC 라일리는 6이닝 동안 11개의 삼진을 잡으며 1실점을 기록했다. 반면, 타케다는 5이닝 3실점으로 마운드를 내려왔다.

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NC가 3회초 선취점을 냈다. 선두타자 천재환의 볼넷에 이어 김주원의 안타가 나왔다. 권희동이 삼진으로 돌아섰지만, 박민우의 적시타와 박건우의 희생플라이로 2-0을 만들었다.

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SSG도 3회말 추격에 나섰다. 1사 후 조형우의 솔로 홈런이 터지면서 한 점 차로 간격을 좁혔다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 3회말 1사 조형우가 솔로포를 친 후 환영받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 4회초 1사 김형준이 솔로포를 치고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

4회초 NC도 '안방마님'이 반격했다. 1사 주자없는 상황에서 좌측 담장을 넘어가는 홈런을 터트렸다. 점수는 3-1.

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NC가 6회초 추가점을 냈다. 선두타자 박건우가 안타를 쳤고, 블레인의 투런 홈런이 터졌다.

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SSG는 6회말 마드리스의 볼넷과 김재환의 안타로 1사 1,2루 찬스를 잡았지만, 득점으로 잇지 못했다. 7회말 한 점을 따라갔다. 1사 후 조형우의 볼넷과 안상현의 안타가 나왔다. 정준재의 뜬공으로 2사 1,3루가 된 가운데 박성한이 1타점 적시타를 쳤다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 9회말 2사 만루 위기를 맞은 임지민을 이호준 감독이 격려하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

8회말 SSG는 김재환과 최지훈 조형우의 볼넷으로 2사 만루를 만들었다. 전날(25일) 홈런을 친 안상현이 타석에 섰다. 그러나 1B2S에서 임지민의 바깥쪽 슬라이더에 헛스윙 하면서 삼진으로 물러났다.

SSG는 9회말 이지영의 안타와 폭투, 마드리스의 볼넷으로 1사 1,2루를 만들었다. 후속 김재환의 타구가 뻗어나갔지만, 좌측 담장 바로 앞에서 잡혔다. 이어 전의산이 볼넷으로 나가면서 만루가 됐고, 최지훈과 한유섬 홍대인의 연속 밀어내기 볼넷이 나오면서 5-5 동점이 됐다. 결국 NC는 8회말 1사부터 마운드를 지켰던 임지민을 내리고, 손주환을 올렸다. 안상현이 삼진으로 물러났고, 경기는 연장으로 향했다.

결국 승패가 나뉘지 않았다. 연장 10회와 11회 두 팀 모두 침묵했고, 무승부로 마쳤다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com