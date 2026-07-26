'4:0→4:4→14:4' 김경문 감독 "낯선 환경 데뷔전 짐머맨 잘해줬다. 중요한 타이밍 데뷔 첫 홈런 한지윤 칭찬"[대전 코멘트]

[대전=스포츠조선 권인하 기자]홈런 2위 팀의 파워가 8회에 빛났다.
한화 이글스가 동점을 허용한 뒤 8회에 홈런 3방으로 승리를 가져왔다.
한화는 26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기서 4-0으로 앞서다 7회 2점, 8회 2점을 내줘 4-4 동점을 허용했지만 8회말 대타 한지윤의 스리런포와 노시환의 투런포, 허인서의 솔로포 등 홈런만 3방을 터뜨리는 등 대거 10점을 뽑아 14대4의 대승을 거뒀다.
이날 선발로 나선 새 외국인 투수 브루스 짐머맨은 4이닝 동안 57개를 던지며 3안타 2볼넷 1탈삼진 무실점을 기록하며 기대감을 높였다. 직구 최고 구속이 146㎞ 정도였지만 투심, 포크볼, 커브, 슬라이더, 커터 등 다양한 구종으로 LG 타자들의 배트 타이밍을 뺏어 범타로 잡아내는 모습이 인상적이었다. 특히 왼손 타자들을 상대로 매우 자신있게 피칭했다.
문현빈이 3안타 1타점, 노시환이 3안타 3타점, 허인서가 2안타 1타점을 기록하는 등 중심타선이 힘을 내면서 한화가 좋은 승부를 할 수 있었다.
한화 김경문 감독은 경기 후 "낮선환경에서 KBO리그 데뷔전을 치른 짐머맨이 선발투수 역할을 잘 해줬다"며 짐머맨을 칭찬했고, "8회 동점을 허용한 뒤 자칫 집중력이 흐려질수도 있으나 이어지는 공격에서 선수들이 끝까지 경기에 집중했다. 중요한 타이밍에 3점 쐐기홈런을 데뷔 첫 홈런으로 기록한 한지윤 선수를 칭찬하고 싶다"라고 말했다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
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