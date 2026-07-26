'4:0→4:4→14:4' 김경문 감독 "낯선 환경 데뷔전 짐머맨 잘해줬다. 중요한 타이밍 데뷔 첫 홈런 한지윤 칭찬"[대전 코멘트]

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 마운드에 오르기 전 김경문 감독과 하이파이브를 하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 짐머맨이 송찬의를 병살로 처리한 후 내야진을 향해 기쁨을 표현하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]홈런 2위 팀의 파워가 8회에 빛났다.

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한화 이글스가 동점을 허용한 뒤 8회에 홈런 3방으로 승리를 가져왔다.

한화는 26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기서 4-0으로 앞서다 7회 2점, 8회 2점을 내줘 4-4 동점을 허용했지만 8회말 대타 한지윤의 스리런포와 노시환의 투런포, 허인서의 솔로포 등 홈런만 3방을 터뜨리는 등 대거 10점을 뽑아 14대4의 대승을 거뒀다.

이날 선발로 나선 새 외국인 투수 브루스 짐머맨은 4이닝 동안 57개를 던지며 3안타 2볼넷 1탈삼진 무실점을 기록하며 기대감을 높였다. 직구 최고 구속이 146㎞ 정도였지만 투심, 포크볼, 커브, 슬라이더, 커터 등 다양한 구종으로 LG 타자들의 배트 타이밍을 뺏어 범타로 잡아내는 모습이 인상적이었다. 특히 왼손 타자들을 상대로 매우 자신있게 피칭했다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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문현빈이 3안타 1타점, 노시환이 3안타 3타점, 허인서가 2안타 1타점을 기록하는 등 중심타선이 힘을 내면서 한화가 좋은 승부를 할 수 있었다.

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한화 김경문 감독은 경기 후 "낮선환경에서 KBO리그 데뷔전을 치른 짐머맨이 선발투수 역할을 잘 해줬다"며 짐머맨을 칭찬했고, "8회 동점을 허용한 뒤 자칫 집중력이 흐려질수도 있으나 이어지는 공격에서 선수들이 끝까지 경기에 집중했다. 중요한 타이밍에 3점 쐐기홈런을 데뷔 첫 홈런으로 기록한 한지윤 선수를 칭찬하고 싶다"라고 말했다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com