다승 1위! 탈삼진 1위! ERA는 동생한테 밀려 2위..? → "(최)민석이라는 큰 산을 넘어야" 트리플 크라운 향해 뚜벅뚜벅 전진하는 곽빈

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 승리한 두산 곽빈, 김원형 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 곽빈이 트리플 크라운을 향해 뚜벅뚜벅 전진했다.

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곽빈은 26일 잠실 삼성 라이온즈전에 선발 등판, 6이닝 무실점 호투했다. 두산은 7대0으로 이겼다. 곽빈은 탈삼진 1위를 굳게 지키며 다승 공동 1위, 평균자책점 2위로 점프했다.

곽빈은 올 시즌 한 경기 개인 최다 투구(113구) 역투했다. 탈삼진 8개를 솎아냈다.

곽빈은 19경기 109이닝 9승 4패 평균자책점 2.64를 기록했다. 다승 임찬규(LG) 올러(KIA) 최민석(두산)과 공동 1위로 올라섰다. 평균자책점은 올러(2.73)을 제치고 2위. 1위 최민석(2.49)을 바짝 추격했다. 탈삼진은 128개를 적립해 2위 올러(115개)와 거리를 벌렸다.

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트리플 크라운이 가시권이다. KBO리그 국내투수 마지막 트리플 크라운은 2011년 윤석민이다. 지난해 폰세가 한화 소속으로 트리플 크라운에 MVP를 석권했다.

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곽빈은 경기 후 관중석 앞에서 진행하는 단상 인터뷰를 통해 "(평균자책점은) 민석이라는 큰 산을 넘어야 한다"며 웃었다.

그는 개인 타이틀은 전혀 관심이 없다고 강조했다.

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곽빈은 "개인 기록 욕심은 진짜 전혀, 전혀 없다. 그냥 제 목표는 우선 규정이닝 던지는 것이고 시즌 끝날 때까지 안 다치고 던지는 것이다. 내가 던지는 날 팀이 이기는 게 제일 중요하다"고 말했다.

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최민석과 경쟁 구도 또한 더더욱 아니다. 최민석은 올해 프로 2년차 까마득한 후배다. 공교롭게 이번에는 곽빈 이틀 전에 나와 10실점(4자책)이나 기록했다. 평균자책점이 2.19에서 2.49로 높아지는 바람에 곽빈과 가까워졌다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

최민석은 18경기 9승 3패 평균자책점 2.49로 곽빈과 함께 두산 마운드를 든든하게 지탱했다.

곽빈은 "나는 민석이가 늘 잘 던지면 좋지만 오히려 이럴 때도 있어야 한다고 생각한다. 민석이한테는 차라리 잘됐다고 말해줬다. 일단 비자책점이 많았다. 자책점은 그렇게 크지 않았다. '민석아 너 올해 되는 해야'라고 말해주면서 마음을 더 편하게 해주려고 했다"고 응원했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com