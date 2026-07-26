'김경문이 인정한 타격 재능' 8회 대타 스리런포로 입증. 2년차 거포 유망주의 떡상 조짐. "1군에서 이런식으로도 기회를 얻고 싶어"[대전 인터뷰]

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스가 또한명의 타자 유망주를 키워내고 있다.

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포수에서 외야수로 전향한 한지윤이 그다. 경기상고를 졸업하고 지난해 3라운드 22순위로 입단한 포수 유망주였지만 송구에 어려움이 있어 타격 재능을 살리기 위해 외야수로 포지션을 바꿨는데 타격 재능이 1군 무대에서 폭발하고 있다.

한지윤은 26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기서 5-4로 앞선 8회말 1사 1,3루서 LG 마무리 손주영으로부터 좌측 담장을 넘어가는 쐐기 스리런포를 날렸다.

자신의 데뷔 첫 홈런을 매우 중요한 순간 때려낸 것. 이날 한화는 4-0으로 앞서다가 8회초 박동원에게 투런포를 맞고 4-4 동점을 허용했다. 분위기가 LG쪽으로 넘어갈 수도 있는 위기였지만 한화가 무사 1,2루의 찬스를 살려 1점을 뽑아 앞서나갔고 이때 대타로 나온 한지윤이 쐐기포를 날려 승리를 가져올 수 있었다. 이후 한화는 노시환의 투런포와 허인서의 솔로포 등 타선이 대폭발, 무려 10점을 뽑아 14대4의 대승을 거둘 수 있었다.

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한지윤은 전날에도 5-13으로 크게 뒤진 4회말 1사 만루서 문현빈을 대신해 들어가 2타점 안타를 치는 등 2안타 4타점의 좋은 타격을 했다. 특히 4회말 첫 타석에서 2S의 불리한 카운트에도 상대 사이드암 우강훈의 바깥쪽 커브를 잘 잡아 당겨 안타로 만들어내는 집중력을 보였다.

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한화 김경문 감독은 이날 경기전 한지윤에 대해 "그런 카운트에서 그렇게 치는 것은 타격에 소질이 있다고 봐야 한다"면서 "카운트가 몰려도 싸울 수 있는 것은 코치가 알려준다고 되는게 아니다. 테크닉이야 코치가 알려줄 수 있지만 나가서 싸우는 것은 본인들이다"라며 한지윤의 타격 재능을 칭찬했다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

한화 한지윤이 26일 LG전서 데뷔 첫 홈런을 친 뒤 인터뷰를 하고 있다. 대전=권인하 기자

그리고 중요한 순간 LG가 가장 믿는 마무리 투수를 상대로 홈런을 쳤다는 점에서 한지윤은 더 좋은 점수를 받을 수 있을 것으로 보인다.

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경기후 만난 한지윤은 "점수차가 많을 때가 아니라 8회에, 1점차일 때 쳐서 더 와닿았던 것 같다. 이럴 때 쳐야 임팩트가 있으니까 훨씬 더 기뻤다"라며 특히 손주영에게서 홈런을 친 것에 "내가 못쳐도 본전이라고 생각해서 오히려 쫄지 않고 타석에 들어갔었다. 우리나라 최고의 마무리라고 하면 KT 박영현 선배와 LG 손주영 선배 등인데 그중 한명에게서 홈런을 쳐서 기분이 더 좋다"라며 밝게 웃었다.

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대타로 나가서 좋은 타격을 하는 자신만의 비결이 있었다. 한지윤은 "5회 끝나고 클리닝타임 때 실내 연습장에 가서 피칭머신에서 빠른 공을 틀어서 눈이 빠른 공에 익숙하게 만들어 놓는다"면서 "어제(25일) 경기에 나가서 뛴 것도 도움이 됐다. 어제 안뛰고 오늘 그냥 나갔으면 타격감이 없었을 수도 있었다"라고 했다.

9타수 4안타 1홈런 8타점의 맹타를 과시중. 당연히 지금의 목표는 1군에서 살아남는 것이다. "1군에서 계속 살아남아서 이런 식으로라도 기회를 얻고 싶다"고 말한 한지윤은 "우리 팀이 작년에 한국시리즈까지 갔었는데 올해는 5강을 가야 계속 강팀이 되지 않겠나. 우리가 5강에 가는 것도 목표"라고 당차게 말했다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com