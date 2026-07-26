20연패 투수, 역사에 내 이름이 새겨질까 얼마나 두려웠을까 "그래도 붙어보자 생각했습니다"

사진=김용 기자

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[스포츠조선 김용 기자] "최다 연패 기록, 당연히 두려웠습니다."

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길고 긴 터널에서 빠져나온 기분이 이런 느낌일까.

키움 히어로즈 김윤하가 모처럼 만에 활짝 웃었다. 2년 동안 이어진 패배의 쓰라린 기억을 드디어 떨쳐냈다.

김윤하는 26일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에 선발 등판, 5이닝 3실점 피칭을 하며 팀의 8대3 승리를 이끌었다.

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김윤하는 2년 전 신인 시즌 7월25일 두산 베어스전에서 선발승을 따낸 뒤, 값진 프로 두 번째 개인 승리를 따냈다. 그 사이 18연패 눈물이 있었다. 이미 선발 최다 연패 기록자는 김윤하가 됐고, 선발과 구원 합쳐 최다 연패 기록 불명예를 쓸 뻔 했는데 그 직전에서 멈춰섰다. 종전 기록은 장시환의 19연패.

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김윤하는 KIA전 승리가 확정된 후 사진 촬영을 부탁하자 밝게 웃었다. 오랜만에 웃으며 찍는 사진이라고. 김윤하는 "기분이 너무 좋다. 홈런 3개를 맞기는 했지만, 내 공을 던졌다는 자체로 기분이 좋았다"고 했다. 김윤하는 김도영, 나성범, 박재현에게 홈런을 맞았지만 모두 솔로였다. 그 사이 타선은 7점을 내주며 김윤하를 도왔다. 김윤하는 "그 덕에 편하게 공을 던질 수 있었다"며 고마움을 표시했다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 선발 투수로 등판한 김윤하. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

'땜빵' 선발이었다. 또 지면 19연패 타이였다. 김윤하는 "선발 등판 통보를 받고 부담이 없었다고 하면 거짓말일 것이다. 그래도 연패를 하면서 내가 꾸는 꿈이 하나 있었다. 연패를 끊으면 구원승이 아닌 꼭 선발승으로 끊겠다는 것이었다. 내가 스스로 이겨내고 싶었다. 소중한 기회가 왔고, 이번 기회를 놓치면 오랜 시간 기회가 오지 않을 것 같다는 생각이 들었다. 후회하지 않을 투구를 하자고 생각했다"고 했다.

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또 나가면, 또 져 불명예 기록의 주인공이 될까 두렵지 않았을까. 김윤하는 "당연히 두려웠다. 그래도 감독님, 수석코치님꼐서 도전을 해야 깨지든, 이어지든 하지 않겠느냐고 격려해주셨다. 그 말을 듣고 힘이 났다. 죽이 되든, 밥이 되든 한 번 붙어보자 생각을 했다"고 솔직하게 말했다.

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김윤하는 길었던 연패에 대해 "스트레스를 받았다. 사실 이 전 경기까지 자꾸 연패 얘기가 머릿속에 맴돌았다. 그러니 경기에 나가면 실수를 하고 내 공을 던지지 못했다. 오늘은 그저 내가 할 수 있는 것에만 집중하자고 했다. 그러니 불안감도 사라지고, 잡생각도 없어졌다. 포수 김건희 형이 사인 내주는 대로, 믿고 던졌다"고 설명했다.

자신을 위해 열심히 뛰어준 동료들의 도움을 잊지 않았다. 김윤하는 "5점차인데 9회 원종현 선배님까지 나오셨다. 팀 모든 분들이 내 승리를 위해 응원해주시는구나 느꼈다. 시합 끝나고 하이파이브 할 때도 선배님들, 친구들 다 축하한다고 해줬다. 거기서 감독을 받았다"고 말했다.

이제 마음의 큰 짐이 사라졌다. 김윤하는 "앞으로 더 자신감 있게 던지는 투수가 되겠다"며 밝게 웃었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com