선발 복귀 무산, 그런데 '마무리 이의리' 이범호 감독의 파격수 나올까

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 김용 기자] "문제 없으면 맨 뒤로 갈 수도 있는 거고..."

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KIA 타이거즈 이범호 감독의 파격수, 마무리 이의리를 볼 수 있을까.

KIA와 이 감독은 혼란스러운 주말을 보냈다. 전반기 9전승을 했던 최하위 키움 히어로즈와의 3연전 1승2패로 위닝 시리즈를 헌납했다.

그리고 곽도규의 부상도 이 감독을 머리 아프게 했다.

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이 감독은 3연전 첫 경기인 24일 경기를 앞두고 이의리를 선발로 복귀시킨다고 발표했다. 올시즌 부진했던 이의리는 시즌 중임에도 일본에 단기 유학을 다녀오는 파격적 행보를 보였다. 거기서 자신감을 얻어온 이의리는 중간으로 투입되며 한층 안정된 제구를 과시했다. 이 감독은 실망스러운 성적의 시라카와를 대신해, 이의리를 다음주 삼성 라이온즈전 선발로 투입하고 시라카와를 불펜으로 돌릴 결정을 내렸다.

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 8회 마운드에 오른 KIA 이의리. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

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그런데 하루 만에 이 안은 무산됐다. 24일 경기에 등판한 좌완 필승조 곽도규가 불의의 내전근 부상을 당하며 엔트리에서 이탈한 것. 이 감독은 25일 "곽도규의 빈 자리를 메워야 한다. 이의리를 그 자리에 써야 한다. 삼성전 선발은 다시 시라카와"라고 바뀐 사실을 알렸다. 이 감독은 "선발도 중요하지만 이기는 경기 핵심 역할을 해줄 투수가 필요하다. 또 우리가 삼성, NC, KT, LG를 연이어 만난다. 좋은 좌타자가 많은 강팀들이다. 이의리가 중간에 꼭 필요하다"고 설명했다.

여기에 그치지 않고 이 감독은 이의리 마무리 가능성까지 언급했다. KIA는 부동의 마무리이던 정해영이 침체에 빠졌지만, 올해 전반기는 성영탁 마무리 카드로 버텼다. 하지만 성영탁도 최근 방전된 모습을 보여 일단 조상우 임시 마무리 체제로 가고 있다. 하지만 조상우도 불안한 면이 없지 않다. 구위가 가장 좋았던 곽도규도 이탈했고, 전상현은 구속이 140km 초반대다. 김범수도 컨디션이 좋지 않다. 마무리를 할 투수가 정말 보이지 않는 현실이기는 하다.

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이 감독은 "이의리는 1이닝씩 던질 것이다. 최지민과 김범수를 좌타자 상대 원포인트 등으로 짧게 쓰고, 이의리는 1이닝을 던지는 걸로 할 것이다. 앞으로 어떻게 써야할지 확실히 정하지는 않았지만, 구위나 다른 부분이 문제가 없다고 한다면 맨 뒤로도 갈 수 있는 것"이라고 밝혔다.

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제구만 흔들리지 않는다면, 구위로는 이의리를 따라갈 선수가 없다. LG 트윈스 손주영과 같은 의외의 성공을 거둘 수 있다. 손주영도 올해 급박한 팀 사정상 마무리로 뛰고 있는데, 성공적이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com