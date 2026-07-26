오해라면 번복 되나? 고우석 징계 기다림, 美 매체도 "미친 상황이 벌어졌다"

사진=MiLB 중계 화면 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]다시 들여다봐도 억울함이 커보이는 상황. 징계 여부를 기다리고 있는 고우석에게는 너무나 답답한 시간만 흘러가고 있다.

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미네소타 트윈스 산하 트리플A팀인 세인트폴 세인츠 소속인 고우석이 황당한 상황에 놓였다. 고우석은 지난 25일(이하 한국시각) 세인트폴의 홈 구장인 CHS필드에서 열린 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언즈 산하 트리플A팀)와의 경기에서 7회초 등판 직전 글러브 안쪽에 이물질이 의심된다며 퇴장 당하고, 글러브도 빼앗겼다.

모든 투수가 매 경기 진행하는 심판의 이물질 검사에서, 고우석이 손가락을 넣는 안쪽 부위에 끈적한 이물질이 느껴진다는 최초 심판의 판정이 있었고 이후 주심을 비롯한 다른 심판들도 글러브를 한참동안 살폈다. 일단 고우석은 퇴장을 당했고, 글러브는 그대로 압수 조치 됐다.

고우석은 통역을 통해 계속해서 해명을 하고, 답답한 표정을 짓기도 했지만 그 상황에서는 어떤 것도 받아들여지지 않았다. 일단 의심을 받고있기 때문에 무조건 최종 검사를 마쳐야 결론이 날 것으로 보인다. 고우석은 1구도 던지지 못하고 세인트폴 데뷔전을 마쳐야했다. 이제는 빅리그 복귀 희망보다도 앞으로의 도전 자체가 새로운 위기에 직면했다.

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다음날인 26일까지 고우석의 징계와 관련한 소식은 없었다. 경기는 계속 이어지고 있지만, 사무국 역시 주말인데다 정확한 성분 조사 등을 위해 시간이 소요되는 것으로 예상된다. 일단 적발이 됐고, 선수와 구단이 기다리고 있기 때문에 징계 여부 확정까지 시간을 질질 끌지는 않을 것으로 보인다.

글러브를 검사받는 고우석. 사진=MiLB 중계 화면 캡쳐

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다만 고우석 입장에서 찝찝한 것은, 적어도 투수 이물질 사용 관련해서는 선수가 항상 불리했다는 사실이다. 맥스 슈어저 역시 2023년 적발 당시 항의했지만 받아들여지지 않았고 결국 항소를 포기했었다.

이날 세인트폴은 다시 홈구장에서 콜럼버스와 경기를 펼쳤고, 2대1로 승리했다. 이날 고우석의 등판은 없었다. 구단에서도 징계 여부가 확정된 후 다시 고우석 등판 시기나 향후 처분을 결정할 수 있을 것으로 보인다.

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최근 메이저리그에서 적발 사례가 거의 없었기 때문인지, 해외 언론에서도 스포트라이트를 받고있다. 클리블랜드 뉴스를 전하는 '가디언즈 프로스펙티브'도 고우석의 부정 투구 의혹 퇴장과 관련해 "미친 상황이 벌어졌다"며 놀라워했고, 현지 마이너리그 중계 방송 해설진 또한 "처음 보는 장면"이라며 함께 당황했다.

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일본과 대만 언론도 주목했다. 특히 아직도 고우석에 대해 "과거 WBC를 앞두고 오타니 쇼헤이에게 고의 사구 발언을 했던 투수"라고 끈질기게 설명하고 있는 일본 언론들도 이번 사건을 주목하면서 "인내의 시간을 견디던 한국의 우완 투수에게 크나큰 시련이 닥쳤다"고 보도했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com