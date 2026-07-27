"제구 나아졌다"더니, 사실상 헤드샷→1구 교체, '부활 착시' 뒤 감춰진 '신뢰 0%'

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회말 삼성 미야지가 두산 강승호와 승부에서 던진 초구 직구가 사구로 연결되자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 정현석 기자]불과 몇 시간 전만 해도 사령탑의 입에서는 "조금 더 지켜보겠다"는 온화한 발언이 나왔다. 하지만 마운드 위에서 펼쳐진 현실은 냉혹했다. 2경기 연속 무실점 호투로 착시를 일으켰던 아시아쿼터 투수 미야지 유라(27)를 향한 삼성 라이온즈 벤치의 '믿음'은 사실상 제로에 가까웠다. 단 한 개의 공으로 증명됐다.

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"달라졌다" 사령탑 기대감에 차가운 물 끼얹은 '초구 몸맞는 공'

삼성 박진만 감독은 26일 잠실 두산 베어스전을 앞두고 미야지의 반등 기미에 대해 신중하면서도 긍정적인 평가를 내놓았다.

박 감독은 "전반기보다 제구가 잡히고 있다. 볼넷으로 나가는 것보다 타자들이 치게끔 만드는 부분이 긍정적"이라며 "여유 있는 상황에 등판시키다 보니 심리적으로 안정이 생긴 것 같다. 기존 선수가 분위기에 적응한 상태에서 좋은 모습을 보여주면 굳이 바꿀 필요는 없다"고 말했다.

사진제공=삼성 라이온즈

퓨처스 조정 후 복귀전이었던 지난 8일 LG전에서 단 3구 만에 박동원에게 헤드샷을 범하며 퇴장당했던 악몽을 딛고, 후반기 키움전(22일 1이닝 무실점)과 두산전(24일 1이닝 무실점)에서 보여준 모습이 사령탑의 마음을 아주 살짝 돌려놓는 듯했다.

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하지만 그 온기는 공 하나만에 차갑게 식어버렸다.

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팀이 0-4로 뒤진 8회초, 삼성이 만루 찬스를 잡았으나 디아즈 삼진으로 1점도 내지 못하고 무산시키자 8회말 미야지를 마운드에 올렸다. 분위기 전환을 위해 선두타자를 깔끔하게 잡아내야 하는 상황.

그러나 선두타자 강승호를 상대로 던진 초구 146㎞ 몸쪽 패스트볼이 제구가 되지 않았다. 머리쪽으로 향하는 위험천만한 사구가 됐다. 공이 어깨를 맞고 굴절되면서 머리 쪽으로 향한 덕에 규정상 '헤드샷 자동 퇴장'은 피했으나, 타자의 안전을 위협하는 아찔한 순간이었다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

공 하나 던지고 바로 교체… 벤치의 메시지는 '불신'이었다

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가장 눈여겨볼 대목은 삼성 벤치의 '빛의 속도' 같았던 교체 타이밍이다.

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투구 수가 단 '1개'에 불과했고, 헤드샷 직격이 아니라 규정상 자동 퇴장 상황이 아니었음에도 벤치는 망설임 없이 미야지를 마운드에서 내리고 좌완 투수 이승현을 올렸다.

이미 나란히 몸을 풀며 등판 준비가 완료됐다는 의미. 언제든 바꿀 준비가 돼 있었다.

보통 구원 투수라면 한 타자에게 사구를 내주더라도 다음 타자와의 승부를 지켜보는 것이 일반적. 그러나 단 공 하나만을 던지게 한 뒤 곧바로 마운드를 내려보냈다는 것은, 벤치에서 미야지에게 걸고 있는 심리적 신뢰 수준이 '사실상 바닥'임을 보여준 셈이었다.

승부처 위기 상황이나 압박감이 전해지는 순간, 미야지의 고질적인 제구 불안과 타자를 위협하는 투구가 언제든 재발할 수 있다는 의구심이 벤치를 지배하고 있었던 셈이다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회말 삼성 미야지가 두산 강승호와 승부에서 던진 초구 직구가 사구로 연결되자 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

'편안한 상황'의 착시는 끝났다… 퇴출 시계 다시 째깍

최근 2경기 무실점으로 '부활'이라는 단어가 조심스럽게 언급됐지만, 그것은 어디까지나 점수 차가 벌어진 편안한 상황에서 만들어진 '착시 현상'에 불과했다.

"조금 더 지켜보겠다"며 유예 기간을 두려 했던 박진만 감독의 구상 역시 8회말 '초구 사구→즉각 교체' 로 인해 원점으로 돌아가게 됐다. 팀과 상대 타자를 위협하는 불안한 제구력, 그리고 벤치조차 믿고 맡기지 못해 단 1구 만에 마운드에서 내리는 투수.

2경기 무실점 호투로 생명 연장을 꿈꿨던 미야지의 KBO 잔류 시계는 다시 퇴출을 향해 가파르게 흘러가기 시작했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com