운명의 1주일...애틀랜타는 과연 김하성 복귀시킬까, '292억과 라커룸 분위기 사이' 타협점은

UPI연합뉴스

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 애틀랜타 브레이브스는 과연 김하성을 로스터에 복귀시킬까.

Advertisement

마이너리그 재활 경기 일정이 이제 1주일 남은 가운데 김하성의 거취에 관심이 모아지고 있다. 오른손 중지 염증으로 지난 4일(이하 한국시각) 부상자 명단에 올랐던 김하성은 트리플A에서 잇달아 장타를 신고하면서 진일보한 모습을 보여주고 있다. 26일 경기에서는 떨어지는 변화구를 걷어올려 좌중간을 가르는 2타점 2루타를 만들며 주목 받았다.

이전과는 분명 다른 흐름. 오프시즌 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 힘줄 파열 수술을 받았던 김하성은 4월 말 첫 재활 경기 당시 더블A에서 4경기를 치른 뒤 트리플A에서 5경기 5안타를 기록했다. 이 중 장타는 2루타 1개 뿐이었다. 5월 13일 빅리그 콜업 통보를 받은 뒤 27경기에서 73타수 5안타에 그치는 동안 장타는 단 1개도 없었다. 이번 재활 경기 기간에는 루키리그 FCL 브레이브스에서 3경기 동안 홈런 1개를 쏘아 올린 데 이어, 19일부터 트리플A 7경기에서 나온 6안타 중 4개가 장타(2루타)였다. 타격에 영향을 끼치는 손가락 상태나 감각 모두 이전보다는 나아졌다고 볼 수 있는 결과물이다.

메이저리거들은 마이너리그에서 최대 20일까지 재활 경기를 소화할 수 있다. 지난 14일 루키리그에서 재활 경기를 시작한 김하성은 내달 초까지 재활 경기를 치를 수 있다. 부상이 재발하지 않는 한, 애틀랜타는 김하성을 콜업해야 한다.

Imagn Images연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

그런데 미국 현지 분위기는 김하성의 콜업을 장담하지 않는 분위기다. 애틀랜타 소식을 전하는 HTHB는 25일 '김하성에게 특별한 문제가 없다면 오는 8월 3일까지는 반드시 부상자 명단(IL)에서 복귀해야 한다'며 '김하성이 메이저리그에서 복귀할 때는 다른 팀에서 뛸 수도 있다'고 전망했다.

Advertisement

애틀랜타는 김하성이 개막 엔트리에 합류하지 않은 시점에선 유틸리티 마우리시오 두반에게 유격수 자리를 맡겼다. 김하성이 복귀 후 부진하자 호르헤 마테오를 썼고, 현재는 짐 자비스가 기용되고 있다. 두반은 외야 공백을 메우러 자리를 옮겼고, 마테오는 타격감이 식으면서 방출 이야기가 들리고 있다. 자비스가 좋은 활약을 보여주고 있는 가운데, 김하성이 복귀한다면 로테이션 기용이 가능하다. 하지만 김하성의 유격수 기용에 대한 시선은 호의적이지 않다. 손가락 부상 후 공격 뿐만 아니라 수비에서도 문제가 드러났다는 게 이유다.

충격적인 전망도 나오고 있다. MLB닷컴의 마크 보우먼은 자신의 SNS를 통해 "자비스가 지금처럼 계속 잘 한다면 쓰지 않을 이유가 없다. 좌완 투수가 등판할 때 자비스 대신 두반을 유격수로 기용하면 된다"며 "자비스는 더 많은 출전 시간을 가질 자격이 충분하다. 김하성을 다시 콜업해 (유격수로) 쓴다면 클럽하우스에 불만을 가질 선수들이 많을 것"이라고 지적했다.

AFP연합뉴스

Advertisement

애틀랜타는 올해 김하성과 1년 2000만달러(약 292억원) 계약을 맺었다. 고액 연봉자인 김하성을 제대로 쓰지 못한다면 이런 프런트 결정에 대한 비난을 피할 수 없다. 김하성이 앞서 부진한 성적에 그친 상황에서 트레이드 카드로 쓰기도 여의치 않은 가운데, 2000만달러를 허공에 날리는 방출 결정을 내리기도 쉽지 않다. 미국 스포팅뉴스는 '자비스와 김하성의 생산성 격차는 부인할 수 없다'면서도 '가장 큰 문제는 애틀랜타가 김하성과의 계약을 해지할 경우, 특히 다른 팀이 그를 영입하는 데 관심을 보일 가능성이 낮은 상황에서 과연 2000만달러 연봉 지불을 감당할 의향이 있는지 여부'라고 적었다. HTHB는 '김하성이 애틀랜타 유격수 자리에서 공수 모두 확실치 못한 옵션이라는 점에서, 팀이 이미 그를 트레이드 시장에 내놓았거나, 앞으로 내보낼 가능성이 있다'고 전망했다.

Advertisement

애틀랜타는 남은 1주일 간 여러 옵션을 두고 김하성의 거취를 판단할 것으로 보인다. 그 결말은 과연 어떻게 이뤄질까.

AFP연합뉴스

박상경 기자 ppark@sportschosun.com