"SF, 이정후 트레이드 불가 선언" 빅뉴스! '바람의 손자' 샌프란시스코 남는다…그렇다면 옵트 아웃은

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[스포츠조선 박상경 기자] 말 많고 탈 많던 트레이드설이 종지부를 찍을까.

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샌프란시스코 자이언츠가 이정후를 트레이드할 계획이 없다는 소식이 전해졌다. USA투데이의 밥 나이팅게일 기자는 26일(한국시각) '샌프란시스코는 올 여름 이정후를 트레이드할 계획이 없다'고 전했다. 그는 '샌프란시스코는 이정후는 잔류하지만, 엘리엇 라모스는 트레이드할 것이라고 각 구단에 통보했다'고 덧붙였다. 공개적으로 이정후에 대한 '낫 포 세일(Not For Sale)'을 선언했다는 것이다.

이정후는 내달 3일 트레이드 마감 시한을 앞두고 샌프란시스코를 떠날 가능성이 지속적으로 제기돼 왔다. 가을야구에서 멀어진 샌프란시스코가 팀내 주요 선수를 내보내고 유망주를 받아 전력을 재편할 것으로 예정됐다. 이 중 출루율 좋은 좌타 외야 자원을 찾는 상위권 팀이 이정후에게 관심을 가질 것이라는 예측이 이어져 왔다. 애틀랜타 브레이브스, 필라델피아 필리스가 앞서 유력 후보로 거론된 바 있다.

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이정후가 내년 시즌 후 옵트아웃을 포기할 수 있다는 전망이 나오면서 트레이드설에는 더욱 힘이 실렸다. 올해 700만달러 연봉을 받는 이정후는 2300만달러를 받는 내년 시즌을 마친 뒤 옵트 아웃을 선언 조항을 갖고 있다. 이를 행사하지 않고 잔류할 시, 2028~2029년에는 각각 2050만달러씩을 받게 된다. MLB닷컴의 마크 페인샌드 기자는 '계약 해지 조항이 트레이드 가능성을 복잡하게 만들 수도 있지만, 각 구단 관계자들은 이정후가 내년 시즌을 마치고 옵트아웃 행사보다 계약을 유지할 것으로 보고 있다'고 전했다. 라운드테이블스포츠는 '이런 기대감은 이정후의 가치를 평가하는 방식에 상당한 변화를 불러 일으킬 수밖에 없다'며 '이정후를 영입해도 그가 옵트 아웃을 발동할 것이라는 불확실성이 있었다. 하지만 그가 계약 유지를 택한다면 샌프란시스코는 트레이드 마감일 전 훨씬 수월한 무브를 보일 수 있는 부분'이라고 지적했다.

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하지만 샌프란시스코는 이정후를 내보내지 않는 쪽으로 가닥을 잡은 모양새다.

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이정후는 시즌 타율 0.302(361타수 109안타)로 루이스 아라에즈(타율 0.326)에 이은 팀내 타율 2위다. 최다 안타와 출루율(0.336)도 팀내 2위다. 아라에즈를 비롯한 고액 연봉자 트레이드 가능성이 거론되는 가운데, 타선 핵심 자원으로 분류되는 이정후까지 빠진다면 전력 재편의 의미가 없다는 판단을 내린 것으로 보인다. 이정후가 올 시즌 중견수에서 우익수로 전향하면서 훨씬 안정된 모습을 보이고 있고, 홈 경기 때마다 팬들에게 큰 사랑을 받고 있다는 점도 '트레이드 불가'의 배경으로 꼽힌다. 라운드테이블스포츠는 '이정후는 단순히 파워에 의존하는 게 아니라 일관성과 존에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한다'며 '수비에서도 훌륭한 위치 선정과 안정적인 플레이를 펼치고 있다'며 '프로 정신과 철저한 준비성, 변화에 대한 적극적인 자세는 메이저리그에서 성공하는 데 도움이 되고 있다. 27세인 그의 나이를 고려하면 성잠 잠재력은 충분하다'고 평가했다.

이정후는 내년부터 고액 연봉자 대열에 합류하게 된다. 내년 시즌 결과에 따라 옵트 아웃을 행사하고 팀을 떠날 가능성도 배제할 수 없다. 이번 샌프란시스코의 트레이드 불가 선언은 이런 가능성도 감수할 수 있음을 시사하는 장면이다. 메이저리그 3년차에 접어들면서 기량이 만개하고 있는 이정후에겐 향후 선택의 폭이 더 넓어졌다고 볼 수 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com