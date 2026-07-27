9회말 2사 3연속 밀어내기→충격의 무승부 엔딩…결국에는 완전체만 기다린다, "8월 중순에 승부"

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 9회말 임지민이 밀어내기 사구로 3점을 내주자 이호준 감독이 침통해하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] "아, (임)정호가 던져야 하는데…."

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이호준 NC 다이노스 감독은 26일 인천 SSG 랜더스전을 앞두고 '폭염'으로 취소된 퓨처스 경기에 아쉬움을 내비쳤다.

임정호는 지난 5월23일 팔꿈치 통증으로 1군 엔트리에서 말소됐다. 2023년과 2024년 65경기를 소화한 불펜. 올 시즌 15경기에서 9⅓이닝 평균자책점 6.75로 다소 부진하기는 했지만, 건강만 하다면 충분히 반등을 기대할 수 있는 자원이다. 지난 22일 울산 웨일스와의 퓨처스 경기에 나와 1이닝 1안타 1탈삼진 무실점 점검을 마쳤고, 두 번째 실전 등판을 앞둔 상황에서 날씨가 안 도와줬다.

올 시즌 NC의 투수진 상황은 악재의 연속이었다. 신민혁 김영규 등 주축 투수가 팔꿈치, 어깨 통증 등으로 수술을 받았고, 배재환(오른쪽 견갑하근) 이용준(오른쪽 내전근) 등도 부상으로 이탈했다. 또한 지난해 29세이브를 기록했던 류진욱은 부진으로 엔트리에서 말소됐다.

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투수진 집단 이탈에 NC는 팀 평균자책점이 4.73으로 7위에 머무르고 있다. 구원투수 평균자책점은 5.24로 더욱 상황이 좋지 않다.

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이 감독은 "구위는 좋지만, 1볼이 됐을 때 변화구로 스트라이크를 잡는 부분이 안 된다. 정직하게 코너워크가 안 되는 직구를 넣게 되고 S존 가운데로 승부를 보니 맞는다. 또 맞으면 승부를 못 들어가게 된다. (악순환이) 계속 반복되고 있다. 지금도 계속 훈련하고 있지만, 시즌이 끝나면 젊은 선수들이 불리한 볼카운트에서 변화구로 스트라이크를 잡는 걸 해야할 것 같다"고 지적했다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 9회말 밀어내기로 3실점하며 5-5 동점이 되자 NC 라일리와 블레인이 어이없어하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 9회말 2사 만루 위기를 맞은 임지민을 이호준 감독이 격려하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

이 감독이 우려한 장면이 나왔다. 지난 26일 '대형 사고'가 터졌다. 선발투수 라일리 톰슨이 6이닝 동안 11개의 삼진을 잡아내며 1실점으로 마운드를 지켰다. 타선은 라일리가 있는 동안 5점을 지원했다.

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7회 올라온 전사민이 1점을 내준 가운데 8회 김진호가 볼넷 두 개를 허용하면서 1사 1,2루 위기에 몰렸다. 임지민이 올라와 첫 타자 한유섬을 뜬공으로 잡아냈지만, 조형우 타석에서 폭투와 볼넷으로 만루가 됐다. 안상현을 삼진 처리하면서 급한 불은 껐다.

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3점 차 리드로 맞이한 9회말 임지민이 그대로 마운드를 지켰다. 1사 후 이지영에게 안타를 맞은 임지민은 블라이 마드리스에게 볼넷을 허용했다. 김재환에게 좌익수 방면 큼지막한 타구를 허용했지만, 담장 앞에서 잡히면서 한숨을 돌렸다.

아웃카운트 한 개면 승리를 잡을 수 있었다. 그러나 급격하게 제구가 흔들렸다. 전의산에게 볼넷을 허용하며 만루 위기를 자초했고, 최지훈 한유섬 홍대인에게 연이어 밀어내기 볼넷을 내줬다.

5-5 동점이 되고서야 벤치가 움직였고, 손주환이 올라와 안상현을 삼진 처리했다. 결국 연장 11회까지 양 팀 모두 점수를 내지 못했고, NC는 1아웃을 잡지 못한 대가로 승리 대신 무승부를 안게 됐다.

당장 개선할 수 있는 상황은 아니다. 결국 부상자가 빨리 돌아와야 한다. 이 감독은 "(복귀가) 생각보다 길어지고 있다. (이)용준이와 (배)재환이는 원래 복귀 날짜를 8월 중순으로 잡았지만, 조금 더 빨리 왔으면 좋겠다는 생각은 했다. 지금은 원래 계획대로 가고 있다. 임정호는 홈으로 가면 등록될 것 같다"고 이야기했다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. NC 이호준 감독이 9회말 3실점하며 경기가 연장으로 가자 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

이 감독은 부상자가 돌아오는 8월 중순을 승부처로 바라봤다. 이 감독은 "(부상자가 모두 돌아오는 시기를) 8월10일에서 늦으면 15일 정도를 보고 있다. 경기가 취소가 돼 던질 기회가 없어지면서 더 밀릴 걸 감안하면 15일 정도될 거 같다. 퓨처스리그에서 세 번 정도 던지고 잘한다면 콜업하는 걸 트레이닝파트와 이야기했다. 지금까지 계획은 그렇다"라며 "배재환과 이용준이 일단 빨리 왔으면 좋겠다. 그때 승부를 봐야할 것 같다"고 이야기했다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com