'괴물 타자 이정후' 최악의 날벼락! 트레이드 원천 봉쇄…"골드글러브 수상해야" 감독+구단 총애 발목

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]2할대 타율로 떨어진 이정후가 맹타를 휘두르면서 다시 3할대에 복귀했다. 이 같은 맹활약에도 이정후의 플레이오프 진출은 어려워 보인다. 트레이드 가능성이 희박해지고 있기 때문이다.

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헤비닷컴은 26일(한국시각) '샌프란시스코 자이언츠가 어떤 선수들을 트레이드할 의향이 있는지가 문제로 남아있다'며 '현재 트레이드에 대한 관심은 구단에서 세 번째 시즌을 보내고 있는 외야수 이정후에게 집중되고 있다'고 보도했다.

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샌프란시스코는 8월 초 메이저리그 트레이드 마감일을 앞두고 판매자 입장에 설 것으로 보인다. USA 투데이의 밥 나이팅게일 기자에 따르면 샌프란시스코는 다른 구단들에 이정후가 트레이드 협상 대상이 아님을 알린 것으로 전해졌다. 반면 샌프란시스코는 엘리엇 라모스에 대해서는 트레이드 제안을 들어볼 의향이 있는 것으로 알려졌다.

나이팅게일은 "샌프란시스코는 우익수 이정후는 팀에 남길 것이라고 다른 구단들에 알리고 있지만, 좌익수 라모스는 트레이드할 것"이라고 밝혔다.

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이정후는 올 시즌 메이저리그에서 훌륭한 타격 능력을 보여주는 타자 중 한 명이다. 이정후는 이번 시즌 타율 0.302(361타수 109안타), 51득점, 37타점, 6홈런을 기록하고 있다. 장타율은 0.435, OPS는 0.771이다.

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이정후는 이날 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 LA 에인절스와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 6번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타(1홈런) 3타점 1득점을 기록했다. 3할대 타율에 복귀하면서 메이저리그 타격왕 도전을 이어가고 있다.

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최근에는 이정후의 수비도 많은 찬사를 받고 있다. 앞서 토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 이정후가 골드글러브를 수상해야 한다고 주장하기도 했다.

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바이텔로 감독은 "이정후는 우익수 자리에서 엄청난 활약을 펼치고 있다"며 "그가 만들어낸 중요한 캐치가 얼마나 많았는지 한번 생각해 보라"고 말했다. 이어 "그런 플레이들이 경기의 흐름을 바꿔놓은 경우가 많았다"고 덧붙였다.

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공수 양면에서 맹활약 중인 이정후이지만, 샌프란시스코가 트레이드를 원하지 않는다는 소식이 나오면서 플레이오프 진출은 어려워질 가능성이 크다. 샌프란시스코는 서부지구 하위권에 있어 플레이오프 진출이 어렵다. 트레이드로 팀을 떠나는 것이 유일한 방법인데 샌프란시스코가 이를 원하지 않고 있다. 앞서 애틀랜타 브레이브스와 필라델피아 필리스 등이 이정후의 영입을 노리는 팀으로 지목되기도 했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com