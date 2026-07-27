"고우석, 시작도 전에 끝났다" 충격의 이물질 퇴장…美 무대 생존 땀방울은 인정받았다, "ML 데뷔, 노력 끝에 이뤄낸 성과"

고우석. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] "노력은 인정받아야 마땅하다."

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샌디에이고 파드리스 소식을 주로 전하는 미국 매체 '프라이어스 온 베이스'는 26일(이하 한국시각) 고우석(28)의 퇴장 소식과 함께 그의 미국 무대 도전기를 돌아봤다.

미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 소속으로 뛰고 있는 고우석은 지난 25일 미국 미네소타주 세인트폴 CHS필드에서 열린 마이너리그 트리플A 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와의 경기에 7회초 마운드에 올랐다. 그러나 고우석은 투구를 하지 못했다.

마운드에 올라가는 과정에서 이물질 검사를 했고, 글러브에 이상이 있다는 걸 발견했다. 결국 고우석은 퇴장됐다.

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매체는 '고우석이 25일 등판하려고 했지만, 시작하기도 전에 끝나버렸다. 타자를 상대할 기회조차 얻지 못했다'라며 '마운드에 오르기 전 심판진의 검사를 받았고, 심판들 간의 논의 끝에 그는 곧바로 클럽하우스로 발길을 돌려야 했다. 심판진은 금지된 이물질이 사용된 것으로 의심하고 그의 글러브를 압수한 뒤 퇴장 명령을 내렸다'고 설명했다.

MLB중계화면 캡쳐

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고우석에게는 뼈아픈 퇴장이었다. 메이저리그 4경기 등판 만에 마이너리그 통보를 받았다. 재정비의 시기에 갑작스럽게 악재가 닥친 셈이다. 매체는 '고우석에게 이번 퇴장의 타이밍은 최악에 가깝다. 미네소타는 고우석이 메이저리그 4경기에서 부진한 모습을 보이자 마이너리그로 강등시켰다'라며 '그는 4이닝 동안 4자책점을 내주며 평균자책점 9.00, WHIP 2.50을 기록했다. 강등 전 마지막 등판이었던 클리블랜드전에서는 1이닝 4안타 3실점으로 무너졌다. 이후 세인트폴에서 분위기 반전을 노렸지만, 3일 만에 나선 경기에서 그가 버틴 시간은 글러브 검사가 끝날 때까지뿐이었다'이라고 밝혔다.

전 소속팀 샌디에이고 입장으로 봤을 때 매체는 다행으로 바라봤다. '제때 발을 뺐다'는 표현을 썼다.

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고우석은 2024년 2년 450만달러(약 65억원)에 샌디에이고와 계약했다. 매체는 'KBO리그 최고 마무리 투수 중 한 명이 메이저리그에서도 경기 후반을 책임지는 무기가 될 수 있을 것으로 기대했다. 강력한 직구, 풍부한 마무리 경험, 그리고 한국에서의 탄탄한 실적을 고려하면 합리적인 선택이었다'고 설명했다.

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매체는 이어 '샌디에이고 벤치는 고우석을 가까이서 지켜본 뒤 판단을 바꿨다. 고우석은 팀과 함께 한국 투어에 동행해 친정팀 LG 트윈스를 상대로 연습경기 세이브를 올리기도 했다. 그러나 LA 다저스와의 '서울 시리즈' 개막 로스터가 확정될 때 그는 마이너리그로 강등됐고, 결국 파드리스 유니폼을 입고 메이저리그 공식전에서는 단 한 개의 공도 던지지 못했다'고 짚었다.

고우석은 이후 구단을 전전해야만 했다. 2024년 5월 루이스 아라에즈 영입을 위한 트레이드 카드로 마이애미 말린스로 보내졌다.

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매체는 '솔직히 말해 이 트레이드는 샌디에이고에 꽤 성공적이었다. 아라에즈는 이적 직후 2024년 타격왕을 차지했고 2025년 말까지 파드리스 타선의 핵심으로 활약했다'라며 '반면 고우석은 마이애미의 40인 로스터에 합류한 지 한 달도 채 되지 않아 양도지명(DFA) 처리됐고, 2025년 6월 결국 방출됐다'고 냉정하게 평가했다.

마이애미를 떠난 이후 디트로이트 타이거스를 거쳐 올해 7월 미네소타 유니폼을 입게 됐다. 짧긴 했지만, 메이저리그 데뷔도 이뤘다.

매체는 '이후 마이너리그에서 고군분투한 끝에 올해 7월 미네소타에서 마침내 메이저리그 데뷔의 꿈을 이뤘다. 이런 고우석의 노력은 인정받아 마땅하다. 2년이 넘는 시간 동안 여러 구단을 전전하며 이뤄낸 값진 성과였다'고 했다.

그러나 이후 평가는 차가웠다. '그는 샌디에이고 구단 역사상 가장 독특한 이력을 남긴 선수로 기억될 것이다. 해외파 FA로 영입되어 구단과 함께 지구 반 바퀴를 돌아 고국을 방문했고, 메이저리그 데뷔 직전까지 갔으나 정규시즌 아웃카운트 하나 잡지 못한 채 사라진 선수로 말이다'라고 씁쓸한 평가를 남겼다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com