등에 타구 맞고도 마운드 지킨 짐머맨, 진짜 놀란 건 그 다음이었다

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회초 1사 1루 짐머맨이 박동원이 친 타구를 몸에 맞았다. 짐머맨에게 다가가 사과하는 박동원과 그의 어깨를 만지며 고맙다는 인사를 하는 짐머맨의 모습. 대전=허상욱 기자

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[대전=스포츠조선 허상욱 기자] 낯선 마운드, 낯선 응원 소리. 짐머맨에게 26일 대전 한화생명볼파크는 모든 것이 처음이었다. 그런데 그 낯섦 속에서 짐머맨은 예상치 못한 또 하나의 경험을 했다.

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한화 이글스의 새 외국인 투수 브루스 짐머맨은 이날 LG 트윈스와의 홈경기에서 KBO 데뷔 무대를 밟았다. 당초 70개 안팎의 투구가 계획됐던 이날, 짐머맨은 4이닝 57구 3안타 2볼넷 1탈삼진 무실점의 깔끔한 성적표를 들고 마운드를 내려왔다. 1회말 노시환의 적시타로 리드를 안은 뒤 이닝을 거듭할수록 KBO 마운드에 적응해가는 모습이었다.

박동원의 타구를 허리 부근에 맞은 짐머맨, 상태를 체크하기 위해 코칭스태프가 달려나오고

그러나 데뷔전은 순탄하게만 흘러가지 않았다. 2회초 1사 1루, 짐머맨의 2구째였다. 박동원의 타구가 몸을 돌리는 짐머맨의 등 위쪽, 허리 근처를 정통으로 강타했다. 공은 1루 쪽으로 흘렀고 김태연이 직접 박동원을 태그해 아웃카운트를 잡아냈다. 그러나 타구를 맞은 부위가 부위인지라 마운드 위엔 순간 긴장감이 흘렀다.

1루에서 아웃된 박동원이 잠시 마운드에 들러 짐머맨을 살피고

짐머맨에게 손을 얹으며 미안함을 전하는 박동원과 괜찮다는 짐머맨의 인사

그런데 그 순간, 한 가지 장면이 눈길을 끌었다. 아웃이 선언된 후 더그아웃으로 향해야 할 박동원이 발걸음을 마운드로 돌린 것이다.

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박동원은 짐머맨에게 다가가 손을 얹으며 미안함을 전했고 짐머맨도 그의 어깨에 손을 올리며 괜찮다고 목례로 답했다. 처음 겪는 일에 살짝 당황한 듯하면서도 짐머맨의 표정엔 낯선 리그에서 받은 뜻밖의 배려에 대한 고마움이 묻어났다.

KBO 무대에 오르자마자 겪은 당황스러운 상황과 뜻밖의 배려에 살짝 놀란듯한 짐머맨

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박동원의 안부 확인 이후 짐머맨은 몇 차례 연습 투구로 몸 상태를 점검하고 곧바로 피칭을 이어갔다. 흔들리지 않았다. 이어진 2사 2루의 위기에서 짐머맨은 구본혁을 1루수 플라이로 잡아내며 무실점으로 이닝을 틀어막았다.

결국 한화는 이날 LG를 14-4로 대파하며 짐머맨의 데뷔전을 대승으로 장식했다.

낯선 리그에서 받은 낯선 온기. 박동원의 사과에 짐머맨이 살며시 고개를 끄덕였다.

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승리도 무실점 피칭도 물론 의미 있다. 그러나 짐머맨이 이날 받은 것은 그것만이 아니었다. 타구에 맞은 아픔보다 낯선 리그에서 맞닥뜨린 상대 선수의 배려가 더 오래 기억될지도 모른다. KBO 첫날, 짐머맨은 야구만큼이나 이 리그의 온기도 함께 느꼈다.