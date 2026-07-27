일본에서 직접 본 손 단장 피셜 "김서현 벌어진 팔 조정했다. 본인은 만족"[대전 현장]

한화 이글스 김서현. 스포츠조선DB

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"(김)서현이 본인은 만족을 했다."

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한화 이글스 김서현이 일본 단기 연수를 마치고 돌아왔다. 김서현은 왼손 투수 권민규와 함께 지난 7일 일본으로 날아가 '넥스트 베이스 애슬레틱스 랩'에서 투구 매커니즘에 대한 교정을 했고 26일 귀국했다.

얼마나 바뀌었을지가 궁금하지 않을 수 없다. 155㎞의 빠른 공을 뿌리면서도 제구가 어느 정도 안정감을 보여줄지에 관심이 모아진다.

김서현은 빠른 공과 슬라이더로 지난해 33세이브를 기록하며 한화의 한국시리즈 준우승을 이끌었지만 지난시즌 막판부터 부진했던 것이 올시즌 초반까지 이어졌다. 특히 제구가 맘대로 되지 않다보니 볼넷과 사구로 스스로 위기를 자초하는 부분에서 어려움이 컸다.

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올해 2경기서 1승2패 1세이브 평균자책점 12.38의 부진으로 2군에서 조정을 하기로 했는데 쉽지 않았다. 직구 구속을 140㎞대로 낮추면서 제구를 잡아가는 방향으로 하는 듯했지만 이 역시 효과는 없어 보였다. 결국 실전 등판을 멈추고 일본에서 교정을 받기로 한 것.

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투구폼이 많이 바뀌었을까가 가장 궁금한데 일본에서 마지막 테스트를 본 한화 손혁 단장은 "김서현이 일본의 의견도 들으면서 모두가 걱정했던 팔이 벌어지는 것을 좁히는 쪽으로 수정을 했다"면서 "마지막으로 던질 땐 좋아진 모습이었고 서현이도 만족을 했다"라고 밝혔다.

하지만 이것은 연습장에서 던졌을 뿐이란게 손 단장의 평가. 앞으로 퓨처스리그, 1군 무대에서 관중이 있고, 상대 타자가 있는 상황에서도 그렇게 꾸준히 던지느냐가 중요하다고 했다.

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손 단장은 "2주 정도 한다고 해서 다 좋아지면 모든 선수들이 다 가야 하지 않겠나"라며 "앞으로 실전에서 어떻게 하느냐가 중요하다"라고 말했다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com