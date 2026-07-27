송성문, 이러다 2할 타율도 깨질라...MIA전 4타수 무안타 '5경기째 침묵'

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[스포츠조선 박상경 기자] 이러다 2할 타율도 깨질라.

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송성문(샌디에이고 파드리스)의 침묵이 길어지고 있다. 송성문은 27일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포파크에서 펼쳐진 마이애미 말린스전에 9번 타자-유격수로 선발 출전했으나 4타수 무안타 2삼진에 그쳤다. 20일 캔자스시티 로열스전에서 3타수 3안타 2타점 2득점을 기록한 이후 4경기에서 무안타에 그쳤던 송성문은 이날도 반등에 실패하면서 시즌 타율이 0.221에서 0.212(99타수 21안타)로 더 떨어졌다.

샌디에이고 크레이그 스태먼 감독은 이날 매니 마차도를 지명 타자로 기용하고 루이스 렝기포에게 3루를 맡겼다. 잰더 보가츠에게 휴식을 주고, 송성문을 유격수 자리에 배치했다.

팀이 0-2로 뒤진 3회초 선두 타자로 나선 송성문은 2B2S에서 마이애미 선발 잰슨 정크가 뿌린 몸쪽 낮은 코스 94.3마일 패스트볼이 스트라이크존에 걸치면서 루킹 삼진을 당했다. 샌디에이고가 1점을 더 내주면서 0-3이 된 5회초도 선두 타자로 나섰으나, 2S에서 정크가 바깥쪽 높은 코스로 던진 94.6마일 패스트볼을 맞추지 못하며 헛스윙 삼진으로 물러났다.

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송성문은 7회초 1사 주자 없는 가운데 마이애미 불펜 타일러 주버와의 1B1S 승부에서 바깥쪽 낮은 코스의 96.4마일 직구를 공략했으나 1루수 땅볼에 그쳤다. 팀이 5-3으로 역전에 성공한 8회초 2사 1루에서는 레이크 바커가 뿌린 바깥쪽 높은 코스 94마일 패스트볼을 건드렸지만, 포수 뜬공이 됐다.

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스태먼 감독은 송성문의 유틸리티 능력을 적극적으로 활용하고 있다. 마차도가 체력 부담으로 지명 타자 역할을 맡는 일이 ?穿팁嗤庸 송성문의 3루수 기용 시간을 늘리고 있다. 3루 외에도 유격수, 2루수 등 내야 대부분의 자리를 커버하게 하면서 시너지를 기대하고 있다. 다만 타석에서의 침묵이 길어지는 게 송성문이나 팀 모두에게 달가운 일은 아니라는 점에서 빠른 반등이 필요할 수밖에 없다.

샌디에이고는 이날 1-3으로 뒤지던 8회초 마차도의 투런포와 잭슨 메릴의 역전 솔로포, 루이스 캄푸사노의 적시타를 묶어 4득점 빅이닝을 만들었다. 9회말 등판한 마무리 메이슨 밀러가 1이닝 1삼진 무실점으로 시즌 27세이브째를 거두면서 2점차 승리로 경기를 마쳤다. 이날 승리로 샌디에이고는 시즌 전적 53승53패로 내셔널리그 서부지구 3위 자리를 지켰다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com