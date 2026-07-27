아! 고우석…부정투구 퇴장 '불명예' → 빅리그 재진입+한국 복귀에도 '족쇄' 될까? 10G 출전정지 중징계 [SC포커스]

미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 고우석이 지난 25일(한국시각) 콜럼버스 클리퍼스와의 경기에 7회 구원등판하려다 글러브 이물질 검사에 걸려 퇴장당하고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

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[스포츠조선 김영록 기자] 글러브에서 이물질이 발견된 고우석(미네소타 트윈스)이 결국 10경기 출전정지라는 중징계를 받았다. 메이저리그 재진입의 벽은 한층 높아졌다.

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미네소타 스타트리뷴, 트윈스 데일리 등 현지 매체들은 27일(이하 한국시간) '고우석이 메이저리그 사무국으로부터 10경기 출전정지 징계를 받았다. 지난 25일 부정투구 퇴장(글러브 내 이물질 발견) 때문'이라고 전했다.

이번 출전정지 징계는 경기 다음날인 26일부터 시작되는 것으로 소급적용된다. 따라서 고우석은 오는 8월 5일부터 마운드에 복귀할 수 있다.

퇴장 당시 고우석은 억울함을 호소했지만, 현지 분위기는 설령 고우석이 억울한 상황이더라도 항소가 받아들여질 가능성은 거의 없었다는 분위기. 메이저리그와 마이너리그에 투수 이물질 검사 규정이 신설된 것은 2021년 6월부터다. 이후 헥터 산티아고를 비롯해 맥스 슈어저, 도밍고 헤르만, 에드윈 디아즈 등 빅리그 기준 총 8명의 퇴장 사례가 나왔다.

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고우석은 2024년 디아즈 이후 첫 퇴장 투수가 됐다. 앞선 8명 모두 10경기 출전정지 징계를 받았고, 항소한 선수는 한 명도 없다. 퇴장당한 선수에 대해 사무국이 징계를 번복한 사례 또한 한번도 없다.

스티븐 허진스 구심이 심판들과 고우석의 글러브를 문지르며 이물질 검사를 하고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

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메이저리그 사무국이 이물질 검사를 시작한 건 트레버 바우어, 게릿 콜 등 리그 슈퍼스타급 선수들이 잇따라 '이물질 논란'에 시달렸기 때문이다. 메이저리그는 리그 초창기부터 다양한 부정투구가 있었고, 규정으로 이를 보완해왔다.

이물질 검사는 투수가 손이나 글러브, 유니폼 등에 끈적한 물질을 묻힌채 마운드에 올랐는지 여부를 검사한다. 직구나 슬라이더 위주의 강속구 투수는 끈적거리는 물질, 체인지업 등 브레이킹볼이 주무기인 투수는 미끈거리는 물질을 바르고 던지면 구위가 향상되는 것으로 알려져있다.

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고우석은 지난 7월초 현금 트레이드를 통해 디트로이트 타이거즈에서 미네소타로 이적했고, 10일 통산 30번째 한국인 메이저리거로 데뷔하는 기쁨을 누렸다. 미국 진출 3시즌만에 이뤄낸 쾌거였지만, 4경기 만에 다시 트리플A로 강등됐다. 현재까지의 빅리그 통산 성적은 4경기 4이닝 8안타 4실점, 평균자책점 9.00이다.

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고우석은 강등 직후인 25일 세인트폴 세인츠(미네소타 트리플A)에서 콜럼버그 클리퍼스(클리블랜드 가디언즈 트리플A)를 상대로 데뷔전을 치를 예정이었지만, 2-3으로 뒤진 7회 마운드에 오르는 과정에서 심판에게 글러브내 이물질 지적을 받았다.

심판들이 한자리에 모여 이물질에 대해 논의했고, 세인트폴 감독과 코치진도 호출됐다. 현지 중계진조차 "마이너리그에서 이런 긴 토론은 처음 본다"며 혀를 내두른 순간이었다.

결국 심판들은 부정투구로 확정짓고 글러브를 수거하는 한편 고우석에겐 퇴장을 명령했다. 고우석은 심판진의 검사 내내 억울하다는 표정이었다. 급기야 퇴장 명령이 내려지자 분통을 터뜨렸다.

고우석. AP연합뉴스

해당 이물질의 후보로는 더운 날씨로 인해 글러브 접착제가 녹았거나, 로진과 땀이 엉기면서 글러브 안쪽에 달라붙었을 가능성이 제기되고 있다. 다만 현실적으로 심판진이 고우석의 글러브를 만지자마자 놀라는 기색을 보였고, 장시간 회의까지 거친 만큼 '이물질의 발견' 자체는 부인할 수 없는 상황. 투구를 하지 않는 반대쪽 손이나 글러브에 로진을 바르는 것 또한 규정 위반이고, 글러브 관리 미숙을 지적받는다 해도 해명하기 어려울 전망이다.

고우석으로선 악재에 직면한 모양새. 이물질 위반 징계는 KBO리그에서도 메이저리그와 동일하게 시행되고 있다. 따라서 고우석의 빅리그 재진입 도전은 물론 국내 복귀시에도 발목을 붙잡는 사례가 될 전망이다. 고우석은 위기를 극복하고 빅리그 복귀에 성공할 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com