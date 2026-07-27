충격! '글러브 이물질 의혹' 고우석 10경기 출전 정지 징계 확정, 빅리그 복귀도 빨간불?

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 빅리그 복귀 도전에도 악재가 될까.

Advertisement

트리플A 등판에서 글러브 이물질 의혹 속에 퇴장 당했던 고우석이 10경기 출전정지 징계를 받았다. 미네소타 지역지 미네소타 스타 트리뷴은 27일(한국시각) '글러브에서 이물질이 발견된 고우석이 10경기 출전 정지 징계를 받았다'고 전했다.

미네소타 트윈스 산하 세인트폴 세인츠로 이동한 고우석은 지난 25일(한국시각) CHS필드에서 펼쳐진 경기에서 7회초 마운드에 올랐다. 이 과정에서 심판이 고우석의 글러브를 점검하는 과정에서 뭔가 이상함을 느낀 듯한 제스쳐를 취했고, 곧 다른 심판을 불러 글러브를 계속 살폈다. 고우석은 마운드로 온 통역을 통해 '이물질을 바르지 않았다'고 주장했지만, 심판진은 고우석의 퇴장을 선언했다.

이날 중계진은 "이런 장면은 처음 본다. 우리는 그 물질이 뭔지 알 수 없으나, 심판진이 글러브 안쪽에서 뭔가를 발견한 것 같다"며 "정확히 어떤 물질이 있는 모르지만, 규정을 위반한 거라면 출전 정지 징계가 내려질 것"이라고 설명했다. 공 한 개도 던져보지 못한 채 퇴장 당한 고우석은 이날 기록지 출전 투수로 기재됐지만, 0이닝으로 표기됐다.

사진출처=MiLB TV

사진출처=MiLB TV

Advertisement

메이저리그는 2021년 투수들의 이물질 사용 논란이 잇따르자 경기 중 심판이 투수의 손과 글러브를 수시로 검사하는 제도를 도입했다. 야구 규칙상 이믈질을 묻히고 투구를 하는 것은 부정 투구에 해당한다. 스타 트리뷴은 '글러브 이물질이 발견된 선수는 의무적으로 10경기 출전 정지 처분을 받는다'고 적었다.

Advertisement

빅리그 복귀를 꿈꿨던 고우석에겐 황망한 상황일 수밖에 없다.

이달 초 디트로이트 타이거스에서 미네소타로 현금 트레이드된 고우석은 8일 26인 로스터에 이름을 올리며 메이저리그 데뷔 소망을 이뤘다. 10일 클리블랜드 가디언스전에서 1이닝 1안타(1홈런) 1볼넷 1삼진을 기록한 고우석은 12일 LA 에인절스전에서 1이닝 1안타 1볼넷 무실점으로 빅리그 첫 홀드까지 따냈다. 그러나 20일 시카고 컵스전에서 1이닝 2안타 1볼넷, 21일 클리블랜드전에서 1이닝 4안타 3실점으로 난조를 보였다. 4경기 4이닝 8안타 2볼넷 5탈삼진 4실점, 평균자책점 9.00, WHIP(이닝당 출루 허용률) 2.50.

Advertisement

미네소타는 클리블랜드전 이후 고우석을 트리플A로 보냈다. 하지만 40인 로스터에는 그대로 등재했다. 4경기를 통해 드러난 문제점을 마이너리그에서 수정한다면 다시 빅리그 콜업을 받을 수 있는 위치인 셈이다. 그런데 복귀의 첫 발을 떼려던 경기에서 뜻밖의 상황에 놓여 출전 정지 징계를 받았다.

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

퇴장 당시 문제가 된 부분은 왼 손가락을 끼는 글러브 안쪽 표면이었다. '이물질'로 규정된 게 정확히 어떤 것인지는 밝혀지지 않았다. 그러나 퇴장에 이어 징계까지 고우석은 '이물질을 사용한 투수'라는 달갑지 않은 꼬리표를 달게 됐다. 어디까지나 해프닝이지만, 향후 콜업 구도에서 또 다시 이 사건이 거론되면 고우석에겐 적지 않은 심적 부담으로 작용할 수 있다는 점에서 우려될 만하다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com