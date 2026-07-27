"스윙폼 바꾼 덕분이죠" '1승9패' 암담한 LG, 확 달라진 문정빈 '일취월장' 비결은? [인터뷰]

인터뷰에 임한 LG 문정빈. 김영록 기자

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 만루 문정빈이 2타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 5회말 투런 홈런을 날린 LG 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

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[스포츠조선 김영록 기자] 전반기 막판부터 추락의 연속, LG 트윈스 팬들의 가슴은 먹구름으로 가득하다.

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그 와중에도 한줄기 빛이 있다. 신예 문정빈(23)의 불방망이다. 최근 LG는 10경기 1승9패를 기록중이지만, 같은 기간 문정빈은 타율 3할3푼3리 2홈런 9타점, OPS(출루율+장타율) 1.111을 기록하며 '고군분투' 오스틴 딘을 뒷받침하며 팀 타선을 이끌고 있다. 어느덧 타순도 클린업트리오에 이름을 올리고 있다.

서울고 출신 문정빈은 올시즌 본격적으로 '싹수'를 보인 거포 유망주다. 2022년 2차 8라운드(전체 77번)에 입단한 이래 LG가 야심차게 차근차근 키워왔다. 전통적으로 좌타 비중이 큰 팀에서 오른손타자라는 점도 강점. 수비도 어느덧 1군 무대에서 코너 외야(좌익수 우익수)와 내야(1루 3루)를 모두 커버할 만큼 발전했다.

시범경기 부진으로 2군에서 시즌을 시작했지만, 퓨처스리그에서 뜨거운 타격 컨디션을 과시하며 5월 15일 1군에 콜업됐다. 이틀 뒤 인천 SSG 랜더스전에서 김건우 상대로 시즌 첫 홈런 겸 결승타를 쏘아올렸다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회초 1사 1루 문정빈이 좌중월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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이후에도 27일 부산 롯데전 역전 2타점 3루타, 28일 롯데전 동점 3점포, 6월 21일 잠실 두산전 하루 2홈런 3타점, 7월 8일 대구 삼성전 비거리 147.9m 초대형 장외홈런 등 수차례 인상적인 활약을 펼치며 전반기 LG의 히트상품으로 자리매김했다.

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전반기 34경기 타율 3할1푼3리(83타수 26안타) 7홈런 20타점, OPS 1.058. LG의 미래에 문정빈 이름 세 글자를 각인시키기엔 충분한 활약이었다. 후반기에도 양팀이 무려 26점을 주고받은 25일 대전 한화 이글스전에서 볼넷-2루타-2타점 역전 적시타-쐐기 투런포-볼넷으로 전타석 출루를 달성하며 8연패 탈출을 이끈 주역이 됐다.

"생각보다 결과가 좋아 만족할만한 전반기를 보냈다. 수비는 아직 경험 부족이라 순간순간 아쉬울 때가 있다. 김일경 코치님과 많이 연습하고 있다. 3루는 2군에서 꾸준히 뛰어서 자신감이 있었는데, 그래도 1군 무대는 압박감도 타구 속도도 달라 적응하기가 쉽지 않았다."

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 문정빈이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

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문정빈은 "많은 경기에 뛰지 않았음에도 꾸준히 1군에 머무르고, 일정에 맞춰 이동하는 자체로 힘들다는 느낌을 받았다. 이걸 십수년간 해온 선배님들은 정말 대단한 것 같다. 그래도 올스타전 휴식기를 통해 체력을 회복했다"고 돌아봤다.

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지난 시즌 대비 가장 달라진 건 뭘까. 문정빈은 "(염경엽)감독님께서 기회를 많이 주셨고, 타격코치님들의 조언도 큰 도움이 됐다. 항상 주전이 되겠다 이런 생각보다는 지금 내 위치에서 최선을 다하면 결과가 따라온다는 생각을 갖고 뛴다. 한 타석 한 타석 정말 소중하다"고 강조했다.

"원래 발사각이 높은 편이었다. 어퍼 스윙을 했다. 코치님들 조언에 따라 타격폼을 좀 간결하게 하고, 라이너성 타구를 치는데 집중한 게 나와 잘 맞았던 것 같다.

올해 LG는 내야 전반을 책임지는 구본혁, 타격에 무게감을 실을 때 코너 내야로 주로 기용되는 문정빈, 그리고 내외야 가릴 것 없이 모두 커버하는 천성호 등 백업 전력의 뒷받침이 눈에 띄는 팀이다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

문정빈은 야구인 집안이다. 아버지 문승훈씨는 KBO리그 심판으로 그라운드에 서고 있다. 사촌형 문선재-문진제도 모두 프로 무대를 밟았던 선수들이지만, 아버지야말로 144경기를 1993년 이래 34년째 소화중인 '철인'이다. 문정빈은 "웨이트 많이 해라, 잘 자고 잘 먹고 시간날때 푹 쉬어라라는 조언을 받았다"며 미소지었다.

"쉴 때는 전에는 생각이 많았는데, 올해는 잘 안 풀려도 빨리 잊고 다음 경기에 집중한게 좋은 결과로 이어지는 것 같다. 그래도 부진할 땐 영상을 보면서 스스로를 돌아보고, 어떻게 대처할지 고민한다. 곁에 이영빈 형이랑 이주헌이 있어 분위기를 바꾸는데 큰 도움을 받고 있다."

인터뷰에 임한 LG 문정빈. 김영록 기자

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com