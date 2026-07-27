고우석 ML 복귀 봉쇄당했다, 낙제 판정→10G 출전정지 징계→즉시 이의신청...'가을야구 총력' 미네소타, 여유없다

미네소타 트윈스 산하 트래플A 고우석이 10경기 출전 정지 처분을 받았다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]미네소타 트윈스 고우석이 예상대로 10경기 출전 정지 처분을 받았다. 이에 대해 고우석은 "부정한 방법으로 경쟁해야겠다는 생각을 해본 적이 없다"며 억울함을 호소했다.

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지역 매체 미네소타 스타트리뷴(The Minnestota Star Tribune)은 27일(이하 한국시각) '지난 주 트윈스에서 마이너리그로 강등된 세인트폴 세인츠 릴리버 고우석이 글러브에 이물질을 묻힌 규정 위반 행위로 10경기 출전 정지 징계를 받았다'고 보도했다.

지난 22일 트리플A 세인트폴로 내려간 고우석은 25일 CHS필드에서 열린 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와의 홈경기에서 7회초 팀의 세 번째 투수로 마운드를 향하다 웜업 피칭을 하기도 전에 퇴장을 당했다. 이 경기는 고우석의 미네소타 트리플A 데뷔전이었다.

그가 외야를 거쳐 내야로 진입하는 순간 2루심이 글러브를 달라고 요구한 뒤 손으로 이곳저곳을 만지며 이물질 검사를 진행했다. 문제가 된 부분은 왼손 손가락을 끼는 안쪽 표면이었다. 뭔가 이상을 감지한 그는 스티븐 허진스 구심을 불렀고, 추가적인 체크가 이어졌다. 브라이언 딩켈먼 세인트폴 감독이 그라운드로 나가 글러브를 사이에 놓고 심판진과 이야기를 나눴다.

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고우석은 통역을 통해 "아무석도 묻히지 않았다"고 연신 항변했지만, 소용없었다.

지난 25일 트리플A 경기에서 등판하려 했던 고우석이 글러브를 심파진에 압수당해 검사를 받고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

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스타트리뷴은 '이물질을 사용한 선수는 경기에서 즉시 퇴장되고 보통 10경기 출전 정지 처분을 받는다'며 'MLB는 2021년 시즌 투수의 이물질 검사를 강도 높게 실시하기 시작했으며, 심판진은 이닝 중간, 투수 교체시 이물질 검사를 하고 있다'고 덧붙였다.

고우석의 이번 징계는 26일부터 적용돼 이후 세인트폴의 10번째 경기가 열리는 8월 6일까지 발효된다.

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메이저리그는 2021년 투수들의 이물질 사용 논란이 잇따르자 경기 중 심판이 투수의 손과 글러브를 검사하는 제도를 도입했다. 야구 규칙상 이믈질을 묻히고 투구를 하는 것은 부정 투구에 해당한다.

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당시 중계진은 "이런 장면은 처음 본다. 우리는 그 물질이 뭔지 알 수 없으나, 심판진이 글러브 안쪽에서 뭔가를 발견한 것 같다"며 "정확히 어떤 물질이 있는 모르지만, 규정을 위반한 거라면 출전 정지 징계가 내려질 것"이라고 설명했다.

그러나 고우석의 글러브에서 발견된 이물질이 무엇인지에 대해서는 알려진 것이 없다.

고우석은 이날 자신의 SNS에 '문제로 제기된 글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것'이라며 '어제 사용했던 글러브는 WBC부터 지금까지 매경기 사용했던 것으로 단 한 번도 문제제기를 받은 적도 없다. 결백을 밝히기 위해 선수노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정'이라고 썼다.

그러나 이물질 관련 징계가 재심을 통해 징계안이 바뀐 사례는 없다.

고우석이 다시 메이저리그로 재승격할 가능성은 희박해 보인다. AP연합뉴스

이제 관심은 그가 다시 메이저리그에 복귀할 가능성에 있느냐에 모아진다. '글러브에 이물질을 바른 투수'라는 낙인이 찍힌 고우석으로서는 더욱 어려운 처지에 몰렸다고 봐야 한다.

일단 그는 메이저리그 기회를 살리지 못했다. 4경기에서 4이닝을 던져 1홀드, 평균자책점 9.00을 마크했고, 2홈런을 포함해 8안타와 2볼넷을 내줘 메이저리그 구원투수로는 함량 미달이라는 판정을 받았다.

직구 스피드는 최고 96.2마일(154.8㎞), 평균 94.5마일(152.1㎞)를 찍어 LG 트윈스 시절 수준을 회복했지만, 제구가 말을 듣지 않았다. 직구 피안타율이 무려 0.600(5타수 3피안타)에 달했고, 헛스윙 유도 비율은 14.3%에 불과했다. 주무기라고 할 수 있는 슬라이더의 피안타율도 0.571(7타수 4피안타)로 나빴다.

미네소타가 지난 6일 그를 디트로이트 타이거스에서 현금을 주고 데려온 이유는 불펜 뎁스 강화였다. 그러나 구위와 스피드, 제구 등 메이저리그 구원투수에 필요한 전반적인 요건을 갖추지 못했다고 판단했다.

미네소타는 27일 현재 53승54패로 아메리칸리그(AL) 중부지구 3위, 와일드카드 4위에 랭크돼 있다. 포스트시즌 진출 커트라인인 와일드카드 3위에 위치한 클리블랜드 가디언스를 1경기차로 추격 중이다. 26인 로스터에 고우석을 집어넣을 여력이 없다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com