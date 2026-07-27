'충격의 이물질 징계' 고우석 결국 입장 발표 "나는 결백하다. 항소하겠다"

고우석 SNS 캡쳐

고우석. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]이물질 사용 의혹으로 10경기 출전 정지 징계를 받은 미네소타 트윈스 고우석이 결국 SNS를 통해 입장을 밝혔다.

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미네소타 산하 트리플A팀인 세인트폴 세인츠 소속인 고우석은 지난 25일(이하 한국시각) 세인트폴의 홈 구장인 CHS필드에서 열린 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언즈 산하 트리플A팀)와의 경기에서 7회초 등판 직전 글러브 안쪽에 이물질이 의심된다며 퇴장 당하고, 글러브도 빼앗겼다.

모든 투수가 매 경기 진행하는 심판의 이물질 검사에서, 고우석이 손가락을 넣는 안쪽 부위에 끈적한 이물질이 느껴진다는 최초 심판의 판정이 있었고 이후 주심을 비롯한 다른 심판들도 글러브를 한참동안 살폈다. 일단 고우석은 퇴장을 당했고, 글러브는 그대로 압수 조치 됐다.

고우석은 통역을 통해 계속해서 해명을 하고, 답답한 표정을 짓기도 했지만 그 상황에서는 어떤 것도 받아들여지지 않았다. 그리고 27일 '스타트리뷴' 등 현지 언론 보도에 따르면, 고우석은 10경기 출전 정지 징계가 적용되기 시작했다.

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고우석은 27일 개인 SNS 계정을 통해 입장을 밝혔다. 고우석은 "살아오면서 단 한번도 부정한 방법으로 경쟁해야겠다는 생각을 해본 적이 없다"면서 "야구를 하며 스포츠의 가장 중요한 가치가 공정함이라고 믿어왔고, 그 신념은 지금도 변함이 없다. 지난 시간 동안 마이너리그에서 기대만큼의 성적을 내지 못해 힘든 시간을 보내고 바닥에서 다시 야구를 시작해야 했을 때도 저는 그 신념을 지키며 야구를 해왔다. 더 좋은 성적을 위해서 야구 가치를 훼손하는 선택은 하지 않았다"며 결백을 주장했다.

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그는 문제가 된 글러브 상태에 대해서 "글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가족에 굳어 형성된 것"이라면서 "어제 사용했던 글러브는 WBC부터 지금까지 매 경기마다 사용했던 글러브고, 경기를 진행하며 단 한번도 문제 제기를 받은 적도 없다. 또한 그것이 제 투구에 영향을 미쳤을 가능성도 없다고 자신한다. 이물질이라고 주장된 부분은 손톱으로 가죽을 아주 강하게 긁어내야 겨우 떨어질 정도로 굳어 있어서 제거할 수도, 제거할 이유도 없었다"며 상세하게 해명했다. 3월에 한국 국가대표로 참가한 월드베이스볼클래식(WBC)부터 지금까지 사용했고, 그 과정에서 땀과 로진, 가죽의 반응이 엉켜 자연스럽게 굳은 물질이 생겼다는 설명이었다. 그동안 한번도 문제가 되지 않았는데, 이번 심판진이 해당 부분을 '불법 이물질'로 본 것이다.

고우석은 또 "저는 투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 단 한번도 없다. 이 점은 분명하게, 그리고 자신있게 말씀드릴 수 있다. 저는 제 결백을 밝히기 위해 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정이다. 응원해주시는 팬분들께 걱정을 끼쳐드려 죄송합니다. 항상 감사합니다"라며 다시 한번 결백을 밝혔다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com