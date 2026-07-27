1점대 특급 불펜에게 무슨 일이…'ERA 9.82' 부진 연속, "데이터는 이상없는데…"

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 경기. SSG 이로운이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.15/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] "이 친구들이 더 올라와야 하는데…."

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이로운(22·SSG 랜더스)은 지난해 33개의 홀드를 기록하며 노경은(35홀드)에 이어 홀드 2위를 기록했다. 김진성(LG)과 공동 기록이다.

75경기에 등판해 77이닝을 던지면서 평균자책점 1.99를 기록하며 팀 불펜 버팀목이 됐다.

올 시즌 이로운은 43경기에서 5승3패 7홀드 평균자책점 6.64로 다소 부진한 모습이 이어지고 있다.

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시즌 출발은 좋았다. 개막 이후 4월까지 12경기에서 평균자책점 0.77로 지난해보다 더 압도적인 모습을 보여줬다. 그러나 5월부터 조금씩 흔들리기 시작했던 그는 결국 6월 중순 1군 엔트리에서 말소돼 열흘 간 재정비를 하기도 했다.

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돌아와서 두 경기는 좋았다. 6월28일 한화전과 1일 KIA전을 모두 1⅓이닝 무실점으로 틀어막았다. 연투였던 2일 KIA전에서 1⅓이닝 1실점을 기록했지만, 약 한 달만에 홀드를 올렸고, 이후 2경기에서도 실점없이 1이닝을 지워냈다.

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, SSG 이로운이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

전반기를 기분좋게 마쳤지만, 후반기 다시 기복에 울고 있다. 5경기에 등판해 3⅔이닝 평균자책점 9.82를 기록했다. 지난 25일 NC전에서는 1이닝 동안 2안타 4사구 2개를 허용하며 2실점을 기록했다.

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사령탑도 안타까운 마음이 크다. 이숭용 SSG 감독은 "(이)로운이 (전)영준과 같은 선수들이 더 올라와야 하는 시기다. 로운이도 그렇고 볼카운트 싸움을 잘하다가 2S가 되면 공이 가운데로 가더라. 아니면 초반부터 볼카운트 승부를 어렵게 한다. 아직까지는 자신감이 덜 올라온 것 같다"고 이야기했다.

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데이터로는 문제가 없다. 이 감독은 "트랙맨을 보면 이상이 없다. 볼카운트 싸움이나 레퍼토리 싸움인 것 같다. 그게 자신감 결여로 이어지는 것 같다"라며 "볼카운트 싸움을 못한다는 건 어렵게 간다는 이야기다. 2S를 잘 잡아놓고 다음 공이 가운데로 가니, 엇박자가 난다. 본인도 고민을 많이 하고 있다"고 설명했다.

선수 개인도 반등을 위해 구슬땀을 흘리고 있다. 이 감독은 "지금 투수들도 야수들과 마찬가지로 야간 운동을 한 시간씩 하고 있다. 섀도 피칭을 하고, 볼배합 공부도 하고 있다. 어느순간 본인도 느끼지 않을까 생각한다"고 이야기했다.

당장 올 시즌 뿐 아니라 팀의 미래를 위해서라도 지난해의 모습을 찾는 건 필요하다. 이 감독은 "지난 시즌 좋은 모습을 보여줬다. 올해도 그렇고, 내년에는 중심을 잡아야 하는 선수다. 내 머릿속에 있는 핵심 인물"이라며 "이겨낼 거라고 생각한다. 내년에도 중요한 역할을 해줘야 한다"고 강조했다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com