'관람객들을 위한 건강 충전 프로그램' SSG 랜더스, 웰니스 데이 이벤트

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 8월 4일부터 6일까지 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 LG 트윈스와의 주중 3연전을 맞아, 혹서기 팬들의 건강하고 활기찬 야구 관람 환경 조성을 위한 '웰니스 데이(Wellness Day)'를 진행한다.

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무더운 여름철 야구장을 찾은 팬들의 안전한 관람과 수분 보충을 위해, 3연전 동안 총 3만 개의 '링티제로 레몬라임맛' 음료를 선물한다. 해당 음료는 3연전 기간 내내 1, 3, 7번 게이트 인근에서 매일 1만 명의 입장객에게 선착순으로 배포된다.

팬들이 직접 몸을 움직이며 활력을 얻을 수 있는 장내외 이벤트도 다채롭게 마련됐다. 경기 전 프론티어 스퀘어에서는 '웰니스 챌린지 부스'가 운영되며, 스톱워치 10.00초 맞추기, 악력왕, 스틱 잡기 등 남녀노소 누구나 즐겁게 참여할 수 있는 미니 게임을 통해 다양한 경품이 증정된다.

경기 중에도 관람객들을 대상으로 '건강 충전 프로그램'이 펼쳐진다. 보디빌더를 이겨라(풀업 대결), 만보기 챌린지, 웰니스 스트레칭 타임 등 팬들에게 에너지를 불어넣을 이닝간 이벤트가 펼쳐진다. 이외에도 4일에는 어메이징 로드와 레드 퍼레이드가, 6일에는 팬 사인회 및 그라운드 포토투어가 진행되어 팬들에게 특별한 추억을 선사할 계획이다.

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한편, 이번 3연전의 승리를 기원하는 다채로운 시구가 진행된다. 4일에는 유명 보디빌더 '김강민'이 시구에 나서며, 6일에는 가수 겸 미술작가 '솔비'와 프로듀서 군조가 각각 시구와 시타를 맡아 경기 전 분위기를 한껏 달굴 예정이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com