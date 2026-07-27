직구 66개 전부 100마일대! 미친 속도감에 미즈 "내 공은 하체에서 나와요", 첫 7타자 연속 K...CYA 독주

제이콥 미저라우스키가 27일(한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 콜로라도전에서 3회 헌터 굿맨을 삼진처리한 뒤 주먹을 불끈 쥐고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 또 역사를 썼다.

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미저라우스키는 27일(이하 한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 벌어진 콜로라도 로키스와의 홈경기에 선발등판해 5이닝 동안 삼진 12개를 솎아내는 괴력을 뽐내며 1안타와 1사구만을 내주고 1실점했다. 밀워키가 11대2로 이겨 그가 승리투수로 기록됐다.

이로써 미저라우스키는 올시즌 20경기에서 11승4패, 평균자책점 1.58, 185탈삼진을 마크했다. 120이닝을 던져 62안타와 4사구 37개를 허용했고, WHIP 0.75, 피안타율 0.149를 각각 찍었다.

양 리그를 합쳐 평균자책점, 탈삼진, WHIP, 피안타율 모두 압도적인 1위다. 내셔널리그(NL) 사이영상 독주 체제가 더욱 굳건해졌다고 볼 수 있다.

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그를 추격 중인 NL 투수는 애틀랜타 브레이브스 크리스 세일(11승6패, 2.19, 134K), 신시내티 레즈 체이스 번스(12승1패, 2.42, 124K), 필라델피아 필리스 크리스토퍼 산체스(12승4패, 2.65, 151K), LA 다저스 야마모토 요시노부(11승6패, 2.72, 118K) 등이다. 미저라우스키의 만장일치 수상을 의심할 여지가 없다.

미저라우스키가 이날 던진 직구 66개는 모두 100마일대를 찍었다. Imagn Images연합뉴스

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미저라우스키는 1회부터 3회 1사까지 경기 시작 후 7타자 연속 탈삼진이라는 대기록을 세웠다. 이는 밀워키 구단 역대 최다 기록이다. 1회초 선두 좌타자 제이크 맥카시를 9구째 103.4마일 직구를 한복판으로 던져 헛스윙 삼진을 처리하며 괴력의 100마일대 직구를 앞세운 탈삼진 퍼레이드를 이어갔다.

첫 14타자 중 12타자를 삼진으로 잡았고, 15번째 타자에게 안타를 허용해 퍼펙트 게임, 노히터, 완봉승을 모두 놓쳤을 뿐이다. 3-0으로 앞선 5회초 2사후 좌타자 콜 캐릭에 볼카운트 2B2S에서 바깥쪽으로 101.9마일 직구를 던진 것이 좌월 홈런으로 연결돼 1실점했다.

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이어 윌리 카스트로에 사구를 허용했지만, 트로이 존슨을 유격수 땅볼로 잡고 이닝을 마쳤다.

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투구수는 83개였고, 그중 스트라이크는 59개로 71%에 달했다. 66개를 던진 직구 스피드는 최고 104.7마일, 평균 102.8마일을 나타냈다. 66개 모두 100마일 이상으로 자신이 지난달 13일 필라델피아전서 마크한 한 경기 최다 100마일 투구 기록(58개)을 경신했다.

또한 102마일 이상의 공이 54개로 6월 13일 자신의 세운 이 부문 최다 기록(31개)도 갈아치웠다. MLB.com에 따르면 그는 1969년 이후 11개 이상의 삼진을 잡으면서 무안타로 4회까지 던진 첫 번째 투수로 기록됐다.

미저라우스키가 사이영상 독주 체제를 더욱 굳건히 했다. Imagn Images연합뉴스

미저라우스키는 지난해 데뷔해 15경기를 던졌다. 올해가 첫 풀타임 시즌이다. 이제는 시즌 막판과 포스트시즌을 대비해 스태미나 관리를 해야 한다. 후반기 첫 등판이었던 지난 21일 뉴욕 메츠전서 4회까지 65구를 던지고 내려왔다. 이날은 5회까지 83개를 마크했다. 더 던질 수 있었지만, 5회에만 30구를 투구해 교체됐다.

경기 후 미저라우스키는 "(내가 어떤 기록을 세웠는지)나는 모른다. 난 그저 (포수)개리 산체스를 보고 던질 뿐"이라며 "오늘은 지난 경기보다 훨씬 좋았다. 하체도 좋았다. 내 공의 스피드는 하체에서 나오는데 그래서 모든 공들을 빠르게 쉽게 던질 수 있었다"고 밝혔다.

후반기 들어 3연속 위닝시리즈에 성공한 밀워키는 66승39패로 NL 중부지구 선두를 질주했다. 지구 2위 시카고 컵스(59승46패)에 7경기차 앞서 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com