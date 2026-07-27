한국 아이돌의 힘! 오타니 박살 낸 아이브 장원영→LAD 불펜 '와르르' 4연승 마감…불 뿜은 메츠 7타점 폭발

아이브의 장원영. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]아이돌 그룹 아이브의 힘이었을까. LA 다저스가 불펜이 무너지면서 뉴욕 메츠에게 패배했다.

Advertisement

다저스는 27일(한국시각) 미국 뉴욕주 뉴욕 퀸스의 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 3-8로 패했다. 이날 아이브가 메츠 유니폼을 입고, 경기장을 찾았다. 경기가 시작되기 전 대표로 장원영이 시구를 진행했다. 아이브의 응원 효과는 대단했다. 메츠와의 시리즈에서 2연승 등 최근 4연승을 달리던 다저스가 무너지고 말았다.

다저스의 선발 투수로 나온 에밋 시언은 자신의 역할을 다했다. 5이닝을 3피안타 1자책 2볼넷 5탈삼진으로 지켜냈다. 상대 선발 프레디 페랄타는 오히려 흔들렸다. 4이닝 6피안타 2자책 2볼넷 3탈삼진을 마크했다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

이날 선취점을 올린 것은 메츠였다. 1회말 프란시스코 린도어가 우중간을 가르는 적시타를 터뜨리면서 2루에 있던 AJ 유잉을 홈으로 불러들였다.

Advertisement

다저스의 역전은 3회초가 돼서야 나왔다. 프레디 프리먼이 페랄타를 상대로 좌익선상에 2루타를 때려내면서 2루 주자 엘리저 알폰소가 홈플레이트를 밟았다. 이어진 타석에서 맥스 먼시가 땅볼성 타구를 때리면서 3루에 있던 앤디 파헤스까지 홈으로 들어왔다. 2-1로 다저스가 역전에 성공했다. 4회초 다저스는 1점을 더 달아났다. 만루 상황에서 알폰소가 페랄타를 상대로 땅볼성 타구를 때렸고, 3루주자 토미 에드먼이 득점했다.

Advertisement

메츠의 반격은 매서웠다. 6회말 주자 1·2루 상황에서 타이론 테일러가 좌측 담장을 넘기는 홈런을 쏘아 올렸다. 메츠가 순식간에 4-3으로 다시 앞서 나갔다. 7회말 메츠가 승부를 끝냈다. 마커스 세미엔의 스리런 홈런 등을 앞세워 메츠가 4점을 뽑아내면서 다저스를 8-3으로 꺾었다.

AP연합뉴스

다저스는 강력했던 불펜이 무너진 게 패배의 원인이었다. 잭 드라이어가 제구가 불안한 모습을 보이며 고작 ⅓이닝을 소화하고 교체됐다. 교체로 들어온 에반 필립스가 홈런을 얻어맞으면서 드라이어의 2자책이 기록됐다. 필립스는 ⅔이닝 1피안타 1자책이 됐다. 여기에 윌 클라인이 1이닝 2피안타 4자책으로 완전히 무너지면서 불펜이 붕괴하는 모습이었다.

Advertisement

다저스의 '슈퍼스타' 오타니는 이날 선발 출전했지만, 4타수 1안타에 그치며 팀의 패배를 지켜봤다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com