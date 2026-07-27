'타이거즈는 소총부대였나' 김성한-이종범-홍현우-양준혁-김상현-최희섭-이범호...이 강타자들도 못 걸은 길, 김도영이 정복했다

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 6회말 2사 1,3루 김도영이 1타점 적시타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[스포츠조선 김용 기자] 타이거즈가 소총부대였을 줄이야...

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KIA 타이거즈 김도영이 새 역사를 썼다. 그런데 김도영이 이 새 기록의 주인공이라는 게 신기할 따름이다. 전통의 강호, 수많은 강타자들을 배출했던 타이거즈에서 김도영이 최초라는 게 놀랍다.

김도영은 26일 광주기아챔피언스필드에서 열린 키움 히어로즈전에서 4회 선두타자로 나와 추격의 솔로포를 때려냈다.

이 홈런은 김도영의 시즌 30호 홈런. 경쟁자 오스틴(LG)을 제치고 홈런 부문 단독 선두로 치고 나갔다. 올시즌 최초 30홈런 고지 정복자가 됐다.

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그런데 이것보다 더 큰 의미의 홈런이었다. 김도영은 해태, KIA를 거친 타이거즈 프랜차이즈에서 한 시즌 30홈런을 두 번 기록한 최초의 타자가 됐다. 놀라운 기록이다. 타이거즈에는 리그를 호령한 강타자들이 즐비했다. 1988년 '오리궁뎅이' 김성한이 최초로 30홈런을 쳤고 이후 이종범, 홍현우, 양준혁, 김상현, 최희섭, 이범호 등이 30홈런을 넘게 기록한 타자들이었다. 하지만 모두 한 시즌 뿐이었다. 김도영은 2024 시즌 38홈런을 친 후 올시즌 30홈런 기록을 채우며 타이거즈 최초의 사나이가 됐다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 5회말 김도영이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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또 김도영은 챔피언스필드 개장 이후 한 시즌 홈 최다 홈런 타이 기록도 세웠다. 기존 기록은 이범호, 위즈덤의 18개. 이제 1개만 더 치면 신기록이다. 무등구장 시절 최다 홈런은 1999년 샌더스의 20개다.

또 하나 기록도 있다. 타이거즈 선수가 30홈런을 가장 먼저 기록한 게 역대 두 차례 있었다. 1988년 김성한, 2009년 김상현이다. 김도영이 세 번째 기록의 주인공이 됐다. 여기에 역대 최소경기, 최연소 기록 달성자다. 김성한 104경기, 김상현 101경기 만에 30홈런이었는데 김도영은 22세 9개월 24일 나이에 96경기로 단축했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com