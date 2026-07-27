'KIA 7위라니' 이러다 두산이 순위 역전? 최대 위기에 최대 난적 만난다

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA가 7대3으로 승리하며 4연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 KIA 선수들의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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[스포츠조선 나유리 기자]이렇게 흐름을 탈 수가. 어느덧 두산 베어스가 턱 밑까지 쫓아왔다. 4위 수성 위기를 맞은 KIA 타이거즈다.

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KIA는 지난 주말 광주 홈에서 열린 키움 히어로즈와의 3연전에서 1승2패 '루징시리즈'를 기록했다. 다소 아쉬운 결과다. 3연전 첫날 제임스 네일이 6이닝 4실점 난조를 보인 이후 불펜까지 대량 실점하며 무너져 패배를 막지 못했고, 이튿날 박준현을 무너뜨려 만회에 성공했으나 3연전 마지막날 또 패했다. 선발 황동하가 3이닝 3실점을 기록하고 조기 강판됐고, 불펜을 빠르게 가동한 KIA는 키움 불펜을 상대로 추가점을 내는데 실패했고 최종 스코어 3대8로 지면서 루징시리즈가 확정됐다.

KIA는 이번 맞대결 전까지 올 시즌 키움을 상대로 9전 전승을 기록 중이었다. 하지만 이번에는 1승2패에 그치면서 최하위팀에게 발목을 붙잡히고 말았다.

KIA는 7월 월간 팀 순위가 7위로 미끄러졌다. 17경기에서 7승1무9패로 월간 승률 0.438을 기록 중이다. 후반기 시작 직후 4연승을 달리며 상승 흐름을 타는듯 싶었으나, 연승이 끊긴 직후 다시 3연패에 빠졌고 최근 5경기에서도 1승4패로 주춤하다. 특히 한화, 키움으로 이어지는 순위가 더 낮은 팀들을 상대로 고전했다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA가 7대3으로 승리하며 4연승을 달렸다. 조상우를 맞이하는 이범호 감독의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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여기에 두산의 추격이 만만치 않다. 27일 기준으로 KIA와 두산은 단 1경기 차에 불과하다. KIA는 3위 LG 트윈스와는 3경기 차고, 5위 두산과 6위 한화 이글스는 2.5경기 차로 아직 차이가 있다. 상위권 팀들 가운데 격차가 가장 바짝 줄어든 순위가 KIA와 두산이다.

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두산은 리그 최강 선발진을 앞세워 7월 월간 승률 6할(9승1무6패)을 기록하고 있다. 지난 주말 두산이 삼성을 상대해 1승2패에 그쳤지만, 7월들어 승률이 급등하면서 5강 경쟁팀들을 뿌리치고 KIA를 맹추격하고 있다.

KIA는 이번주 삼성, NC로 이어지는 원정 6연전을 치른다. 삼성은 난적이다. KIA가 올 시즌 삼성과의 앞선 대결에서 5승3패로 우세를 보이고 있지만, 특히 선두 7월 월간 승률 2위(12승5패 0.706)를 기록하고 있고, KT와 더불어 강력한 정규 시즌 우승 후보로 꼽힌다. NC 역시 KIA가 올 시즌 2승6패로 만나기만 하면 맥을 못췄던 상대. 이번주 6연전에서 어떤 결과를 내느냐에 따라 상위권 순위표가 요동칠 수 있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com