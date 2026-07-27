'와 역대 최초' KIA 김도영, 왜 그래서 더 답답할까…"가고 싶을 때는 그냥 가더라"

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 6회말 2사 1,3루 김도영이 1타점 적시타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] "1루 코치한테 내가 계속 못 뛰게 하죠. 그런데 본인이 가고 싶을 때는 그냥 가고 있네."

Advertisement

이범호 KIA 타이거즈 감독은 지난 18일 인천 SSG 랜더스전에서 김도영이 도루를 감행하자 여러 의미가 담긴 미소를 지었다. 지난해 3차례 햄스트링을 다친 김도영을 막는다고 막았는데, 시즌 6번째 도루에 성공했다. 그동안 무리하게 시도한 도루는 없었다. 뛸 수 있는 여유 있는 상황에만 베이스를 훔치며 김도영도 나름 자제를 많이 했다.

김도영은 올해 사실상 도루 금지를 당한 대신 홈런 생산에 힘을 쏟고 있다. 김도영은 26일 광주 키움 히어로즈전에서 시즌 30호 홈런을 날리며 구단 역사를 썼다.

김도영은 MVP 시즌이었던 2024년 38홈런을 기록하고, 올해까지 타이거즈 역대 최초로 30홈런을 두 차례 친 타자로 이름을 올렸다. 지난해까지 김도영 포함 모두 11명이 타이거즈에서 한 시즌 30홈런 이상을 기록했는데, 두 시즌 이상 30홈런을 친 타자는 아무도 없었다. 타이거즈 역대 강타자 김성한 홍현우 이종범 김상현 최희섭 이범호도 못했던 일을 김도영이 해냈다.

Advertisement

아울러 김도영인 광주기아챔피언스필드 개장 이래 한 시즌 최다 홈런 타이기록도 세웠다. 기존 기록은 이범호와 패트릭 위즈덤의 18개. 신기록까지 단 1개를 남겨두고 있다. 무등구장 시절 최다 홈런은 1999년 트레이시 샌더스의 20개다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 6회말 2사 1,3루 김도영이 1타점 적시타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 5회말 김도영이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

Advertisement

김도영은 올 시즌 리그에서 가장 먼저 30홈런 고지를 밟았다. 최근 3경기 연속 홈런을 날리며 홈런 1위를 탈환했다. 홈런왕 경쟁자 LG 트윈스 오스틴 딘은 29홈런을 기록하고 있다.

2024년 홈런 페이스를 뛰어넘을 정도로 컨디션이 좋은 김도영이지만, 올해 항상 답답함을 안고 그라운드로 나서고 있다. 2024년 역대 최연소 30홈런-30도루 클럽에 가입한 호타준족인데, 구단에서 뛰는 것을 막고 있으니 그럴 수밖에. 지난해 부상 악령이 올해까지 김도영의 발목을 잡는 느낌일 듯하다. 김도영은 뛰는 야구를 향한 갈증을 시즌을 치르는 동안 꾸준히 표현해 왔다.

Advertisement

김도영도 팀의 결정을 이해한다. 우선 김도영이 다치면 KIA 팀 전력상 큰 손실이다. 정규시즌 8위로 추락한 지난해 이미 충분히 경험했다. 김도영 개인적으로도 오는 9월에 열리는 2026년 아이치-나고야아시안게임까지 건강하게 뛰어야 한다. 아시안게임 금메달 병역혜택 여부는 김도영의 미국 메이저리그 도전 시점을 결정한다.

Advertisement

이 감독은 "(6호 도루는) 안타가 안 나와서 약간 화가 나서 뛰었다는 생각이 들었다. 계속 1루 코치한테 이야기해서 못 뛰게 한다. 나가면 못 뛰게 하라고 사인을 주는데, 본인이 가고 싶을 때는 그냥 가고 있다. 본인 몸 상태는 본인이 제일 잘 아니까. 그래도 혹시나. 후반기도 굉장히 중요하고, 올 시즌에는 아시안게임도 있어서 (김)도영이가 안 다치는 게 제일 중요하다. 도루 하나보다는 안 다치는 게 팀에 훨씬 큰 작용을 하니까. 그래서 못 뛰게 하는 것이다. 그래도 다리가 피곤하다 싶으면 안 뛰더라"고 했다.

어차피 30-30 대기록 재도전은 힘들어진 지금. 김도영도 올해 한정 더는 뛰는 야구에 연연할 이유는 없다. 이범호 감독은 올해는 도루 금지령을 해제할 생각이 전혀 없다고 한번 더 강조했다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 1회말 1사 1루 김도영이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com