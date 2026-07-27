고우석 항소.. '사무국 절대 못 이긴다' → 슈어저도 포기했다. 계란으로 바위치기 WHY

중계화면 캡처

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[스포츠조선 한동훈 기자] 고우석이 항소를 선택했다. 승리 확률은 거의 없다. 2023년 같은 논란에 휘말렸던 메이저리그 전설적인 투수 맥스 슈어저는 결백을 주장하면서도 징계를 받아들였다.

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고우석은 27일 SNS를 통해 억울함을 호소했다.

'저는 살아오면서 단 한 번도 부정한 방법으로 경쟁해야겠다는 생각을 해본 적이 없습니다. 저는 투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 단 한 번도 없습니다. 저는 제 결백을 밝히기 위해 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정입니다.'

고우석은 지난 25일 미네소타 산하 트리플A 소속으로 마이너리그 경기에 출전했다가 부정 투구 의혹을 받고 퇴장을 당했다. 심판이 고우석의 글러브를 검사하더니 이물질을 발견했다. 고우석은 공을 하나도 던지지 못하고 그라운드를 떠났다. 고우석은 10경기 출전 정지 징계를 받았다.

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고우석의 입장은 분명했다. 올초 월드베이스볼클래식(WBC) 부터 사용한 글러브다. 국제대회와 메이저리그에서도 문제가 된 적이 없다. 마이너리그에서 규정 위반 지적을 받게 될 줄은 꿈에도 몰랐을 터였다.

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다만 항소를 해도 속시원한 결과를 얻기는 불가능에 가깝다.

비슷한 사례로 2021년 헥터 산티아고(당시 시애틀)가 항소했다가 패배했다. 같은 해 케일럽 스미스(당시 애리조나)도 항소했다가 패배했다. 이후 2023년 맥스 슈어저(당시 뉴욕메츠)와 2024년 로넬 블랑코(휴스턴)는 아예 항소를 포기했다.

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이들은 하나같이 '로진 외에는 아무것도 사용하지 않았다'고 입을 모았다.

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특히 슈어저는 강력하게 반발하며 사무국이 주먹구구식 기준을 적용했다고 비판했다.

슈어저는 "끈적임의 기준이 정해져 있지 않다. 얼마나 끈적이는지 객관적으로 측정할 수 있는 기준이 없다. 땀이 섞이면 이전 이닝에서 합법이었던 것이 다음 이닝에는 불법이 되는 것이다. 바로 그게 문제"라고 목소리를 높였다.

중계화면 캡처

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슈어저가 항소를 포기한 이유는 간단했다. 항소 심의 자체도 사무국이 주관했기 때문이다.

당시 뉴욕포스트는 '슈어저는 처음에 항소가 독립적인 기관에 의해 심리될 것이라고 생각했다. 하지만 사무국 관계자들과 직접 이야기해야 한다는 사실을 알고는 승산이 없다고 판단했다'고 설명했다.

실질적인 이득도 크지 않았다. 뉴욕포스트는 '항소 절차는 최대 10일이 소요된다. 항소 여부를 공식적으로 결장하는 데 추가로 일주일이 주어진다. 출전 정지 기간이 늘어나는 셈이다. 10경기 출전 정지는 그대로 수용하면 로테이션을 한 차례만 건너 뛰면 된다'고 설명했다.

하지만 고우석은 전혀 상황이 다르다. 이 억울한 징계 하나로 자신이 지난 3년에 걸쳐 쌓아 온 도전 정신 자체가 부정당할 위기다. 징계가 끝난다고 메이저리그에 복귀한다는 보장도 없다. 고우석은 지금 실리보다 명분이 더더욱 중요하다. 승산이 없음에도 끝까지 싸우는 이유가 여기에 있지 않을까 풀이된다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com