'개척자' 박찬호의 새로운 도전, 韓최초 메이저리거→최초 MLB 구단 투자자로…애슬레틱스와 전략적 파트너십 체결

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견에 참석한 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 박찬호, 애슬레틱스 구단주 존 피셔. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견에 참석한 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

Advertisement

Advertisement

[삼성동=스포츠조선 김영록 기자] 최초의 코리안 메이저리거였던 박찬호가 이번엔 한국 야구 역사상 최초의 메이저리그 투자자로 나선다.

Advertisement

한국 야구와 세계 무대를 연결하는 또 하나의 길을 열게 됐다.

박찬호를 중심으로 결성된 투자 컨소시엄 'TEAM61'은 27일 서울 강남구 삼성동 웨스틴 서울 파르나스호텔에서 메이저리그 구단 라스베이거스 애슬레틱스와 함께 컨퍼런스를 개최했다. 이날 현장에는 박찬호 팀61 대표를 비롯해 존 피셔 애슬레틱스 구단주, 마크 데바인 사장, 할리우드 배우 켄 정이 함께 참여했다.

이날 팀61와 애슬레틱스는 이번 행사를 통해 전략적 파트너십 체결 및 총 7000만 달러(한화 약 1026억원)에 달하는 투자 소식을 밝혔다. 현재까지 5500만 달러 투자가 완료됐으며, 나머지 1500만 달러는 메이저리그 승인을 거쳐 최종 투자될 예정이다.

Advertisement

또한 박찬호는 이번 파트너십을 통해 애슬레틱스 구단주 존 피셔의 수석고문(Senior Advisor)로 합류, 선수 육성과 아시아 전략 수립 및 추진에 관한 자문을 맡는다.

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견에 참석한 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

Advertisement

애슬레틱스는 1901년 창단한 아메리칸리그 창립 구단으로, 메이저리그를 대표하는 전통 명문이다. 월드시리즈 우승 9회, 아메리칸리그 우승 15회로 메이저리그 역사에 굵직한 발자취를 남겼으며, 영화 '머니볼'의 실제 배경으로도 국내 팬들에게 잘 알려져있다.

2028년부터 라스베이거스로 연고지 이전을 앞두고, 새 야구장을 지으며 새로운 도약을 준비중이다.

Advertisement

TEAM61은 '코리안 특급' 박찬호를 비롯 헐리우드 스타 켄 정과 대니얼 대 팀 등이 참여한 투자 컨소시업이다. 이들은 애슬레틱스가 라스베이거스 신구장 건립 등을 위해 진행한 투자 유치 과정에서 한국 자본이 메이저리그 구단 지분을 확보한 첫 사례가 됐다.

Advertisement

이번 파트너십은 메이저리그 첫 한국인 선수였던 박찬호가 메이저리그 역사상 최초의 한국인 투자자가 됐다는 점에서 상징성이 크며, 그 배경에는 오랜 시간 한국 야구 발전에 힘써온 박찬호의 철학이 담겨있다. 현역 시절 박찬호 장학재단을 설립해 유소년 후원 사업을 시작했고, 10여년간 박찬호배 전국 리틀야구대회와 박찬호 야구캠프를 개최하며 유망주 발굴 및 메이저리그 진출의 가교 역할을 해왔다.

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 박찬호, 애슬레틱스 구단주 존 피셔. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

TEAM61 측은 이번 파트너십이 단순한 지분 관계를 넘어 한국 야구의 미래를 위한 투자라는 점을 강조했다. 90년대 박찬호의 도전이 이후 김병현, 추신수, 류현진, 김하성, 이정후 등 수많은 한국 선수들의 빅리그 진출로 이어졌듯, 애슬레틱스와의 인연이 미래 세대를 위한 또 하나의 연결고리가 될 것이라는 설명이다.

박찬호 수석고문은 "선수 시절 메이저리그에 한국을 알리고, 국내 야구 팬들에게 메이저리그를 알리면서 작은 접점이 얼마나 큰 변화를 만들어낼 수 있는지 느꼈다"면서 "이제 한국은 훌륭한 팬과 선수 육성 시스템을 갖춘 야구 강국인 만큼, 메이저리그의 새로운 시대를 열어갈 라스베이서스와 교류를 통해 미래세대 선수들에게 더 많은 기회가 열리길 바란다. 애슬레틱스와 함꼐 한국 야구를 한단계 더 발전시키는 기회를 갖게 돼 감사하다"고 전했다.

애슬레틱스 역시 이번 파트너십을 계기로 한국을 비롯한 아시아 지역에서 팬 기반을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한국은 최근 2년 연속 프로야구 1000만 관중을 돌파했으며, 2026시즌 역시 전반기에만 763만 관중을 기록하는 등 세계 최고 수준의 야구 열기를 자랑한다. 2020년 기준 1인당 메이저리그 시청률도 미국보다 높은 세계 2위로, 세계적인 야구 팬덤을 가진 나라다.

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 박찬호 부인 박리혜 씨. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

애슬레틱스 존 피셔 구단주는 "한국은 야구에 대한 열정이 뜨거운 나라다. 박찬호와 팀61과 함께 한국 야구의 미래를 지원할 수 있게 돼 매우 기쁘다. 박찬호가 미국에서 한국과 아시아 선수들을 위한 새로운 길을 개척했던 것처럼, 한국인의 메이저ㅣㄹ그 구단 투자를 선도하는 이번 파트너십 역시 오랜 기간 긍정적인 영향을 만들어낼 것으로 믿는다"고 했다.

이번 파트너십은 라스베이거스에서 새 시대를 준비하는 애슬레틱스와 메이저리그와의 교류를 확대하며 장기적인 발전을 도모하는 한국 야구가 함께 성장하는 출발점이 될 전망이다.

삼성동=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com