"불법 물질 사용한 적 단 한 번도 없다" 10G 출전정지 고우석 SNS 격정토로...선수 노조 통해 결백 증명 나선다

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 글러브 이물질 문제로 10경기 출전정지 징계를 받은 고우석(미네소타 트윈스)이 결백을 호소했다.

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고우석은 27일(한국시각) SNS를 통해 장문의 글을 올렸다. 지난 25일 트리플A 세인트폴 세인츠에서 첫 등판 과정에서 심판의 글러브 점검을 통과하지 못해 퇴장 당한 고우석은 이날 10경기 출전 정지 징계를 부여 받았다. 징계 소식이 국내에 전해진 직후, 고우석은 자신의 SNS를 통해 억울하다는 입장을 밝혔다.

고우석은 글에서 "저는 살아오면서 단 한 번도 부정한 방법으로 경쟁 해야겠다는 생각을 해본적이 없습니다"라고 운을 떼었다. 그는 "야구를 하며 스포츠의 가장 중요한 가치가 공정함이라고 믿어왔고, 그 신념은 지금도 변함이 없습니다"라며 "지난 시간 동안 마이너리그에서 기대만큼의 성적을 내지 못해 힘든 시간을 보내고, 바닥에서 다시 야구를 시작해야 했을 때도, 저는 그 신념을 지키며 야구를 해왔습니다. 더 좋은 성적을 위해서 야구의 가치를 훼손하는 선택은 하지 않았습니다"라고 밝혔다.

사진출처=MiLB TV

사진출처=MiLB TV

퇴장 당시 문제가 된 부분은 왼 손가락을 끼는 글러브 안쪽 표면이었다. 심판은 계속 이 부분을 만지며 들여다 보더니 다른 심판들을 불렀다. 고우석은 마운드로 온 통역을 통해 의견을 전달했지만, 받아들여지지 않았다.

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고우석은 이에 대해서도 설명했다. 그는 "문제로 제기된 글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것입니다"라고 말했다. 이어 "어제 사용햇던 글러브는 WBC부터 지금까지 매 경기마다 사용했던 글러브이고, 경기를 진행하며 단 한 번도 문제 제기를 받은 적도 없습니다. 또한 그것이 제 투구에 영향을 미쳤을 가능성도 없다고 자신합니다"라며 "이물질이라 주장되었던 부분은 손톱으로 가죽을 아주 강하게 긁어내야 겨우 떨어질 정도로 굳어 있어서 제거할 수도, 제거할 이유도 없는 부분이었습니다"라고 해명했다.

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고우석은 "저는 투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 단 한 번도 없습니다. 이 점은 분명하게, 그리고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다"라고 강조했다. 그러면서 "저는 제 결백을 밝히기 위해 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정입니다. 응원해주시는 팬분들께 걱정을 끼쳐드려 죄송합니다. 항상 감사합니다"라고 마무리 했다.

사진출처=고우석 SNS

박상경 기자 ppark@sportschosun.com