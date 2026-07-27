LG 복귀가 답인가! '글러브 이물질' 고우석 10경기 출장 정지 징계…"항소 절차 진행" 아름답지만, 험난한 메이저리그 도전기

2021 KBO리그 키움 히어로즈와 LG 트윈스의 경기가 21일 잠실야구장에서 열렸다. LG 고우석이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2021.10.21/

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[스포츠조선 강우진 기자]고우석의 메이저리그 도전은 여전히 험난하다. 빅리그 데뷔의 꿈을 이뤘지만 부진했고, 글러브 이물질 문제로 징계까지 받았다.

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파이오니아 프레스는 27일(한국시각) '디트로이트 타이거스에서 영입한 불펜투수 고우석은 글러브에 이물질이 묻은 상태로 경기에 들어갔다는 이유로 메이저리그 사무국으로부터 10경기 출장 정지 징계를 받았다'고 전했다.

미네소타 산하 트리플A 세인트폴 세인츠에서 뛰고 있는 고우석은 지난 25일 클리블랜드 가디언스 산하 콜럼버스 클리퍼스와의 트리플A 경기에서 팀이 2-3으로 뒤진 7회초 등판했다. 그러나 고우석은 투구하지 못하고 그대로 퇴장당했다. 이는 고우석이 세인트폴에서 처음으로 등판한 순간이었다. 불펜에서 마운드로 나오던 고우석은 심판에게 글러브 검사를 받았다. 이후 심판진이 모여 상의한 뒤 고우석을 경기장에서 퇴장시켰다. 해당 글러브는 압수돼 메이저리그 사무국으로 보내졌다.

AP연합뉴스

메이저리그(MLB) 사무국은 2021시즌부터 투수들의 이물질 사용을 강력히 규제했다. 손에 이물질을 묻혀 공의 회전수를 올리는 등 경기 결과에 영향을 미치는 부정행위를 저지를 수 있기 때문이다. 현행 메이저리그 규정상 선수들은 손과 더불어 글러브 등 장비에도 이물질을 묻히고 마운드에 올라서는 안 된다.

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이와 관련해 고우석은 억울하다는 입장이다. 메이저리그 사무국의 징계에 대해 항소를 진행할 예정이라고 한다.

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그는 같은날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 없다"며 "결백을 밝히려 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정"이라고 전했다.

고우석은 이달 미네소타 소속으로 메이저리그 데뷔전을 치렀다. 그러나 4이닝 동안 8피안타(홈런 2개) 4실점, 볼넷 2개를 기록한 뒤 세인트폴로 강등됐다. 고우석은 KBO 리그 LG 트윈스에서 7시즌을 보낸 뒤 2024년 샌디에이고 파드리스와 2년 계약을 체결했다. 하지만 빅리그 데뷔는 이뤄지지 않았고, 마이애미 말린스와 디트로이트 타이거스 마이너리그를 전전하다가 미네소타에 합류했다.

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박수받아야 할 고우석의 도전이지만, 불운의 연속이다. 미네소타에서도 좋지 못한 출발을 보인 그가 KBO로 복귀할지 아니면 극적인 반등에 성공할 수 있을지 기대를 모은다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com