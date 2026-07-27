'13승'산체스, 이제야 선발투수가 다승 단독 1위로 나서다니...,MIL 좌완불펜의 꿈 산산조각?

크리스토퍼 산체스가 27일(한국시각) 뉴욕 양키스와의 홈경기에서 등판해 힘차게 공을 던지고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]드디어 선발투수가 메이저리그 다승 부문 단독 선두로 올라섰다.

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필라델피아 필리스 크리스토퍼 산체스가 양 리그 전체 투수들 가운데 가장 먼저 13승에 도달했다.

산체스는 27일(이하 한국시각) 시티즌스뱅크파크에서 열린 홈경기에서 뉴욕 양키스를 상대로 선발등판해 6이닝을 6안타 3실점으로 먹고 11대4 승리를 이끌었다.

이로써 산체스는 시즌 13승(4패)에 성공하며 이 부문 양 리그 합계 단독 1위로 나섰다. 12승의 다승 공동 2위는 밀워키 브루어스 애런 애시비, 신시내티 레즈 체이스 번스, 보스턴 레드삭스 소니 그레이, 워싱턴 내셔널스 포스터 그리핀 등 4명이 형성하고 있다.

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이 가운데 애시비는 불펜투수로 지난 5월 초부터 다승 1위를 달려와 주목을 끌었다. 이날 현재 그는 49경기(선발 1경기 포함)에서 60이닝을 던져 12승2패, 9홀드, 평균자책점 3.30, 82탈삼진을 마크하고 있다. 그런데 블론세이브가 5개나 된다.

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애시비는 지난 2일 신시내티전서 6회 2사후 두 번째 투수로 등판해 1⅓이닝 1안타 무실점으로 시즌 12승을 따낸 뒤 승수를 추가하지 못하고 있다. 그때까지만 해도 메이저리그 역사상 처음으로 순수 구원투수가 다승왕에 오르는 것 아니냐는 전망이 나왔다.

밀워키 브루어스 불펜투수 애런 애시비. UPI연합뉴스

양대 리그가 확립된 1901년 이후 한 시즌 등판경기의 80% 이상을 구원으로 나선 투수 중 다승 타이틀을 따낸 사례는 없다.

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1960년 세인트루이스 카디널스 우완 어니 브롤리오가 21승을 거둬 밀워키 브레이브스 워렌 스팬과 함께 NL 다승 공동 1위를 차지한 적이 있는데, 그는 그해 선발로 24경기나 등판했다. 순수한 구원투수로 한 시즌 최다승 기록은 1959년 피츠버그 파이어리츠 우완 로이 페이스가 올린 18승이다. 그는 그해 구원으로만 57경기에 나가 18승1패, 10세이브, 평균자책점 2.70을 마크했다.

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페이스처럼 순수 구원투수로 다승과 세이브에서 두각을 나타낸 선수로 1966년 LA 다저스 필 리건(14승1패, 21세이브), 1983년 밀워키 짐 슬레이튼(14승6패, 5세이브)을 들 수 있다.

그러나 선발과 구원의 구분이 명확해진 현대 야구에서 구원투수가 다승왕 욕심을 내기는 참으로 어렵다.

산체스는 이날 승리를 추가했지만, 평균자책점은 2.65에서 2.73으로 악화됐다. 내셔널리그(NL) 사이영상 경쟁서 독주하고 있는 밀워키 제이콥 미저라우스키를 따라잡기가 더욱 어려워졌다. 미저라우스키는 이날 콜로라도 로키스와의 홈경기에서 5이닝 동안 삼진 12개를 빼앗으며 1안타 1실점의 압도적인 피칭으로 시즌 11승을 거뒀다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com